El Pulso del Fútbol, 26 de enero de 2024

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el vídeo del arquero de Millonarios, Álvaro Montero, y lo que sucedió en la celebración de la Superliga. Juan Felipe dijo: “Hace algunos años en un periódico había un juego que se llamaba ¿Dónde está Javier? Y yo ayer me di cuenta que usted no sabe jugar eso. Ayer era ¿Dónde está Montero?”. Sobre el tema César agregó: “Yo no soy tan bueno en esos juegos, pero es que ayer en el vídeo se vio como quedó detrás de la celebración y después se fue. Lo que dicen es que se fue a ver a la hija”.

