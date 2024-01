La esperada película animada “El Niño y la Garza” se estrena en salas de cine colombianas

Las salas de cine en Colombia a partir del 25 de enero de 2024, reciben la aclamada película animada “El Niño y la Garza”, dirigida por el legendario Hayao Miyazaki. La cinta, proviene del renombrado Studio Ghibli, ha sido premiada como Mejor Película Animada en la más reciente entrega de los Globos de Oro y, también, nominada a Mejor Película Animada en los premios Óscar 2024.

La cinta es un relato semi-autobiográfico en homenaje a la amistad, llega al país gracias a la distribuidora de cine de autor y animación Cinetopia.

Después de un periodo de aproximadamente siete años en desarrollo, Miyazaki regresa con “El Niño y la Garza” (The Boy and The Heron). La película cuenta la historia de Mahito, un niño de 12 años que pierde a su madre en un incendio y se muda al campo con su padre y su madrastra.

Allí, conoce a una garza parlante que le revela que su madre sigue viva en otro mundo, y juntos emprenden un viaje fantástico lleno de peligros y maravillas. La película se ambienta en la Guerra del Pacífico y explora temas como la vida, la muerte, la imaginación y la aventura.

Hayao Miyazaki, reconocido director, animador, ilustrador, mangaka, productor de anime japonés, cofundador del prestigioso Studio Ghibli y con más de cinco décadas de carrera, ha dejado una huella imborrable en la animación mundial, con obras maestras como “El Viaje de Chihiro”, “La Princesa Mononoke”, “Mi Vecino Totoro” y “El Castillo en el Cielo”. Ahora estrena en salas de cine de Colombia “El Niño y la Garza”, una bella cinta animada que llega gracias a Cinetopia.