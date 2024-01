La mayoría de municipios no cuenta con bomberos contratados para atender emergencias

Colombia

A pesar de las alertas del fenómeno de El Niño, la mayoría de municipios del país no cuenta con cuerpos de bomberos propios o bajo contrato para atender las emergencias por incendios forestales, según la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Actualmente hay 20.329 bomberos hombres y mujeres, inscritos en el país para atender emergencias. Sin embargo, se cuenta tan solo con 26 Cuerpos de Bomberos Oficiales, y el resto, 792 son voluntarios.

En diálogo con Caracol Radio, el capitán Arvey Trujillo, Director Nacional de Bomberos, explicó cómo funciona la contratación de Bomberos, que deben asumir las alcaldías de cada región.

“A hoy la mayoría del cuerpo de bomberos no han hecho contratos con las alcaldías para asumir las emergencias, porque ni siquiera ha salido aún el presupuesto. Los bomberos tienen una sobretasa a través del predial, y todavía los municipios no han empezado a hacer el cobro del predial, lo que indica que todavía no va haber un ingresos para los bomberos. Más o menos en febrero empieza a recaudar y nos los pagan en marzo”, dijo Trujillo.

Explicó además que el presupuesto destinado para los bomberos del país, no es suficiente para suplir las operaciones.

“Nosotros como Dirección Nacional de Bomberos el presupuesto es muy poquito, este año nos destinaron $62.050.000 millones de pesos para distribuirlos entre funcionamiento y fortalecimiento de cuerpo de bomberos (... ) A los bomberos nos faltan herramientas, kits de rescate forestal, bombas de espalda que son esenciales para apagar forestales, son costosas pero nos faltan, faltan muchos elementos”.

En ese sentido, el Director Nacional de Bomberos, pidió también a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), de cada departamento, apoyar la labor de los organismo de socorro con los recursos que reciben de tasa ambiental.

“Hemos hablado que el Gobierno no aporta a los bomberos, pero nos olvidamos de que las alcaldías y de que las CAR, reciben plata de sobretasa ambiental. Yo quisiera preguntar ¿donde va a parar esa plata?, ahorita que nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente, tenemos gastos de combustibles, gastos de personal, alimentación y todas esas cosas, las CAR no aparecen a decir “vamos a ayudar los bomberos de cada departamento”, puntualizó Trujillo.