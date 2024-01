Arturo Vidal pone fin a su novela: oficializado su regreso a Colo Colo

Arturo Vidal regresa a Colo Colo. La novela del ‘King’ llegó a su fin en el presente mercado de pases, luego de que este lunes el jugador de 36 años fuera oficializado por El Cacique, equipo al que regresa después de 17 temporadas.

“𝐄𝐋 𝐑𝐄𝐘 𝐕𝐔𝐄𝐋𝐕𝐄 𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀. Le damos la bienvenida al futbolista más ganador en la historia de Chile, ¡a nuestro gran Arturo Erasmo Vidal Pardo! Nos volvemos a encontrar, King ¡𝐘 𝐯𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐨!”, publicó el club chileno, junto a una imagen de Vidal con una corona y luciendo la camiseta del equipo.

Nos volvemos a encontrar, King 🔥🤟🏼 ¡𝐘 𝐯𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐨! pic.twitter.com/3wz8Puj2Zz — Colo-Colo (@ColoColo) January 23, 2024

La presentación, llevada a cabo a las 23 horas y 23 minutos de Chile, en honor al número de camiseta del exjugador de la Juventus, Barcelona y Bayern Múnich, entre otros, se celebró en el estadio Monumental David Arellana, donde el mismo jugador se encargó de estampar su camiseta, para luego lucirla.

Arturo Vidal estampa el 23 y se prueba su nueva camiseta como jugador de Colo Colo pic.twitter.com/SrsCwyPec4 — El Único Grande de Chile (@elpopulardchile) January 23, 2024

“Agradecerle, primero que nada, a todos los colocolinos de corazón, a lo largo de todo Chile. Espero que este año sea maravilloso, que logremos cosas importantes, que volvamos a colocar a Colo Colo en lo más alto de Sudamérica”, fueron las primeras palabras del jugador con su nuevo equipo.

Tras caerse definitivamente su fichaje por el América, Vidal había enviado un mensaje a los hinchas Escarltas. “Yo he estado en Cali, se han portado también muy bien conmigo. No se dio, pero los estaremos apoyando acá desde la distancia, les deseo lo mejor no más en Colombia, ojalá sean campeones. Un saludo a todos los del América de Cali”, dijo en su momento.