Arturo Vidal y un mensaje para el América: Los apoyo a la distancia, ojalá sean campeones

La novela del posible fichaje de Arturo Vidal por el América de Cali no terminó con un final feliz para los aficionados del equipo vallecaucano. Tras agotar todos los recursos, el club decidió desistir a la intención de contratarlo e intentar contar con Ricardo Gareca, otra negociación que, al parecer, tampoco dará frutos.

Después de todo el revuelo que causó la posible llegada del chileno al equipo, Vidal, mediante su canal de Twitch, envió un mensaje a los hinchas americanos y a la institución, y expresó su apoyo a la distancia.

“Yo he estado en Cali, se han portado también muy bien conmigo. No se dio, pero los estaremos apoyando acá desde la distancia, les deseo lo mejor no más, en Colombia ojalá sean campeones. Un saludo a todos los del América de Cali”, comentó el volante que ha pasado por la Juventus, el Barcelona y el Bayern Múnich, entre otros.

El jugador reconoció que su regreso a Chile se dio por el corazón, por lo que cuando su acompañante en la transmisión comentó que este pesaba más, él aseguró que su retorno a Colo Colo fue por ello, pero destacó todo lo acontecido en Cali.

“Sí, pesa harto, pero como se la jugaron fue espectacular, cada vez que veía me sentía orgulloso, me daba cuenta qué jugador era yo, eso es lo que pasa. Yo creo que en estos momentos, ni nunca me ha pasado que me dé cuenta de todo lo que he hecho”, expresó.

Arturo Vidal aún no ha sido oficializado como nuevo jugador de Colo Colo; sin embargo, medios chilenos han anticipado que su vinculación ya se encuentra arreglada y que el jugador de 36 años firmará un contrato por dos temporadas.