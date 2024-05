En Urb. Portal de la Cordialidad y La India están cansados por altas tarifas de Afinia

Cartagena

El clima no ha sido nada benefactor para los habitantes de Cartagena, en especial con quienes residen en sector populares cuyos ingresos no dan para pagar las tarifas de energía eléctrica.

Tal es el caso de las urbanizaciones Portal de la Cordialidad y La India al sur del distrito (Barrios Unidos), donde sus residentes dijeron a Caracol Radio que los recibos se han disparado hasta en un 200%, y literalmente ya les da miedo de prender hasta los abanicos por temor a cuantiosas sumas.

“Nosotros aquí ya hemos hecho de todo y las facturas no bajan, vivimos con un calor impresionante porque la gente está con esa zozobra de que no tendrá con qué pagar. Queremos atender nuestra obligación pero también debemos comer y educar a nuestros hijos, sin embargo, Afinia no nos deja”, aseguró Aldo Lora, dirigente comunal.

Además, en la zona existen quejas sobre fluctuaciones de voltaje y cortes repentinos que ya han dañado electrodomésticos y artículos eléctricos.