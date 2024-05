La ADRES ha logrado recuperar 6.000 millones de vehículos accidentados sin SOAT

Según la información que ha socializado la Administradora de Recursos de Salud (ADRES), entre 2022 y 2022 el Estado tuvo que reconocer más de $1.1 billones de pesos por servicios de salud derivados de atenciones cubiertas por el SOAT, pero que al momento del siniestro existieron vehículos involucrados sin el seguro obligatorio vigente. En esos dos años, se generaron más de 900 reclamaciones por este concepto.

Ante esta situación, la ADRES inició en el último trimestre del año pasado una estrategia para poder recuperar los dineros que, en principio, debieron asumirse por parte de los infractores. En ese momento, se explicó que era muy difícil para la ADRES contactar a los propietarios de los vehículos identificados, por lo que tuvo que realizarse un convenio que permitiera tener un equipo jurídico más amplio encargado específicamente de este asunto.

En octubre del año pasado el director de la ADRES, Félix León Martínez, anunció que se había contratado a la Central de Inversiones (CISA) para hacer cobros coactivos a los propietarios de los vehículos que no tenían vigente el SOAT cuando se accidentaron.

“Esa entidad va a hacer la labor que obviamente el ADRES no alcanza a hacer por el amplio volumen de ciudadanos a los que vamos a tener que cobrarles. Esto incluye 54.932 reclamaciones y ya tenemos 12.000 deudores identificados con los que ya hemos empezado con la fase de notificación”, aseguró en ese momento Félix Martínez.

Caracol Radio conoció información sobre el avance que hay en la estrategia de cobros coactivos. Se han logrado recuperar a la fecha 6.000 millones de pesos. Sin embargo, la todavía es inferior al total de recursos que se pretenden recuperar con dicha estrategia, pues en la primera fase se buscaban recuperar 57.600 millones. Además, en total con todas las reclamaciones que se han radicado ante la ADRES, el registro de dinero que debería recuperarse con el cobro a estos infractores supera los 130.000 millones de pesos.

Según la información que ha establecido la ADRES, se tiene registro de 58.000 propietarios de vehículos que desde 2020 han tenido accidentes de tránsito y no contaban con el SOAT. Esta situación genera que la póliza no tenga cobertura, pero los recursos si se pagaron a las clínicas y hospitales, por lo que se deben recuperar. En otros casos, hay glosas sobre esos servicios y dado que la cobertura del seguro no estaba vigente, no se han podido resolver esas reclamaciones.