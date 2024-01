Juan Diego Castillo: “Como equipo siempre nos hemos caracterizado por soñar en grande”

Luego de dar la sorpresa en la primera fecha y convertir su primera victoria en Liga, Juan Diego Castillo, portero de Fortaleza, habló en Deportes Caracol Domingo de su buen inicio por Liga, su compromiso con Fortaleza en esta temporada, y el penal que le atajó a Diego Herazo.

El portero de 21 años llegó a Bogotá proveniente de la renombrada escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora, donde tuvo procesos con la Selección Colombia Sub 15 y Sub 17. Posterior a un partido amistoso, Fortaleza se fijó en el jugador y no dudo en ficharlo para el equipo que hoy reposa en la primera división.

Castillo fue determinante en la victoria de Fortaleza por sus acertadas intervenciones y por atajar el penal de Diego Herazo, que pudo ser el gol del empate de Tolima. “En los penales habíamos analizado mucho a Herazo antes de antes del partido, en la previa. Supimos que en los últimos cuatro penaltis, los había abierto cobrando muy bien. El sábado se me da la oportunidad de poder atajarlo.

Este análisis se lo debe no solo al cuerpo técnico que trabaja con él, sino a las posibilidades que les brinda la tecnología y otras herramientas como las bases de datos y las estadísticas. “El fútbol de hoy en día te da esa oportunidad de analizar muchos tus rivales, de saber lo que hicieron hace tres, cuatro, o cinco días, que es cuando uno compite acá en Colombia. Entonces te da esa oportunidad de analizar, te da esa oportunidad de que el cuerpo técnico te muestre lo que hace el equipo rival, lo que hace jugador por jugador. Nosotros como porteros nos caracterizamos por estudiar mucho al delantero, en saber sus movimientos, y en su pierna hábil”.

Castillo, que es sobrino del reconocido exfutbolista Breiner Castillo, estuvo en el radar de Héctor Cárdenas para hacer parte del Preolímpico que se disputa en Venezuela. Sin embargo, el técnico se decidió por Sebastián Guerra, Luis Marquinez y Alejandro Rodríguez, que ahora disputan el torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos.

A pesar de la derrota del seleccionado nacional ante Ecuador, Castillo se ve positivo y con las esperanzas de que Colombia puede clasificar a las justas olímpicas.

“Siento que hay buen equipo, buenos jugadores, hay una semana larga y bueno, ojalá puedan hacer las cosas bien contra Brasil, que es un rival muy difícil y ojalá se pueda competir y se pueda ganar para ese objetivo que se han planteado que es clasificar ahorita a ese cuadrangular y poder llegar a los Olímpicos”.

Fortaleza volverá a jugar en Liga ante Patriotas, en el juego de los equipos ascendidos el próximo jueves 25 de enero a las 6:10 PM en la cancha del estadio Metropolitano de Techo.