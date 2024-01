“Hay que ponernos manos a la obra y avanzar con este único partido”: María José Pizarro

Tras la muerte de la senadora Piedad Córdoba, el Presidente Gustavo Petro propuso a través de sus redes sociales la creación del “Congreso Progresista” con todas las fuerzas democráticas para fortalecer los ideales del Pacto Histórico para ganar las elecciones del año 2026, es decir, un único partido.

Petro explicó que se trata de una convocatoria al “Frente Amplio en cada municipio, departamento y la Nación, con todas las fuerzas democráticas que quieran”.

Por esta razón, en 6AM de Caracol Radio estuvo la senadora María José Pizarro, quien mencionó lo siguiente: “Esto ya lo veníamos conversando, así que ahora no queda más que ponernos manos a la obra y que esto no tarde demasiado, que no nos quedemos en la sola deliberación, sino que avancemos en la función de los partidos que componemos al Pacto Histórico”.

Además, añadió: “Lo concreto es que estamos ante una realidad jurídica y ningún partido tiene la posibilidad de superar el umbral por separado, que va a estar entre los 600 y 700 mil votos en las próximas elecciones, que jurídicamente hoy no podemos coaligarnos, es decir, este primer paso ya no lo podemos repetir de cara al 2026, esto nos deja en un escenario en el que el único camino es precisamente fusionarnos”.