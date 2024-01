Dominicano fue víctima de robo en Medellín: su cita de Tinder lo drogó

Un ciudadano dominicano denunció recientemente un nuevo hecho delictivo tras el uso de aplicaciones de citas en línea en Colombia. Se trata de Dalfrén Martínez, quien fue víctima de robo por parte de una mujer de nacionalidad venezolana que conoció por Tinder.

Martínez, quien ya había venido al país en febrero de 2023, explicó que los hechos ocurrieron cuando se encontraba en una residencia turística en Medellín en diciembre del año pasado:

“Llegué el 21 de diciembre de 2023 y entonces antes de llegar allá me estaba conociendo con una persona por medio de una plataforma de citas. La persona me había dicho que la estaba cansada del trabajo y que no quería salir a discotecas o cosas así, al final, me terminó convenciendo”.

Noticia en desarrollo