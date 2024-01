El Pulso del Fútbol, 19 de enero e 2024

Play/Pause El Pulso del Fútbol, 19 de enero de 2024 49:44 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre las jugadas polémicas de la final de ida de la Superliga, entre Junior y Millonarios. César dijo: “Uno puede cambiar, yo ayer salí dudando del segundo penalti, en la transmisión dije que sí y la verdad no cambié. Para mí el primero no fue penal porque Quiñones no disputa el balón”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “En el toque de Quiñones a Pacheco, creo que no es penal, pero para mí actuó bien el VAR al no intervenir y darle la derecha al árbitro, así es el protocolo”.

