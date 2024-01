¿Volverá la visa para colombianos en Reino Unido? Esto dijo el embajador Roy Barreras

Desde noviembre del 2023, se eliminó el requisito de visado para los colombianos que quieran hacer turismo en Reino Unido esto como cumplimiento del acuerdo entre Colombia y Reino Unido, enmarcado en el Tratado de Libre Comercio bilateral.

Esta eliminación está vigente para colombianos que viajen a territorio británico por periodos de hasta 6 meses. Al momento del ingreso, las autoridades británicas podrán solicitar la presentación de un pasaporte o documento de viaje válido para asegurarse de que no vivirán por un tiempo prolongado a través de visitas frecuentes.

En conversación con 6AM Hoy por Hoy, Roy Barreras, embajador de Colombia en el Reino, aseguró que desde que se adoptó esta medida, se duplicó en un 500% el número de visitantes nacionales, no obstante dijo que se ha presentado un fenómeno que no es deseable:

“Muchos colombianos equivocadamente piensan que si vienen los 6 meses a los que tienen derecho a venir sin visa y se quedan, aquí les van a dar asilo, trabajo y vivienda. Eso no es cierto, muchos compatriotas se ven en la angustiosa situación de que se les vence el tiempo, se les acabó la platica y no tienen ni para devolverse, aquí no les van a pagar el pasaje de vuelta”.

