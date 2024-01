Por la interposición de una tutela frenaron proceso de elección del Personero de Manizales

Manizales

Una tutela que puesta fue puesta en contra de la Universidad de Manizales y el Concejo, el pasado fin de semana, frenó el proceso de elección de quien será el nuevo Personero de la capital de Caldas, al parecer por la inconformidad en los resultados preliminares donde más de 60 aspirantes fueron rechazados, entre otros puntos.

Jerson Andrés Bastidas, en entrevista con Caracol Radio, explicó que, interpuso una acción constitucional por el Concurso Público de Méritos para la Elección de Personero de esta ciudad, que se centra en dos criterios fundamentales, una por la no respuesta a una serie de reclamaciones que ha presentado ante la institución educativa para que se le aclaren algunas situaciones y se corrijan con el fin de ajustarlas a lo legal, y otra, es por la posible alteración en los puntajes finales de conocimientos y de comportamientos que terminaron siendo asignados a número de concursantes en un tiempo y espacio que el cronograma no establecía como tal para genera dicha calificación.

“Asimismo he solicitado al juez constitucional que atendiendo que dentro de la instancia administrativa, no se me ha generado una respuesta, no me han entregado unas explicaciones y no se ha habido una total claridad de cara a las diferentes inquietudes que les he planteado, y pues que sea el juez de tutela quien entre a verificar si realmente se han configurado o no situaciones que desconocen las reglas del proceso, hechos que se están dejando de lado los principios mismos que invoca la resolución que regula este mecanismo, tales como la transparencia al debido proceso, el principio de moralidad administrativa entre otros”.

“Lo anterior significa y conlleva que, todas las actuaciones que se surtan en esta convocatoria de interés para la ciudad, se hagan con total claridad, transparencia y objetividad; en este orden de ideas he buscado la protección constitucional de un juez de la República, toda vez que, en la actuación administrativa misma y en los plazos, no logre una respuesta oportuna por parte de las accionadas, ese es el fin último de la acción constitucional, que se está tramitando en este momento que busca como lo expresó, que se generen claridades no solamente para el suscrito, sino también que se represente en la verdad para todos los ciudadanos que estamos interesados en esta convocatoria de elección”.

Se espera que, para los próximos días la justicia en este departamento defina cuál será el futuro de este proceso y si se deben tener en cuenta los puntos de la parte del demandante o si por el contrario se debe continuar adelante con esta convocatoria.

Le puede interesar: Abren investigación disciplinaria en contra de la exsecretaria de obras Claudia Salazar

Le puede interesar: En Caldas hicieron plantón convocado por el secuestro de un funcionario del SENA en Chocó