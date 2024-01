Más de mil estudiantes de 9 Instituciones Educativas de Tunja no han sido matriculados

Tunja

Padres de familia o acudientes de mil estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de la capital boyacense aún no han realizado el proceso de matrículas, es por esto por lo que la Secretaría de Educación Territorial de la capital boyacense hace un llamado a los padres de familia para que se acerquen a estos colegios y cumplan con el proceso.

De acuerdo con el secretario de esta cartera en Tunja, Alfonso Rincón Pérez, en 9 instituciones educativas de la ciudad padres o acudientes no han legalizado o completado dicho proceso de matrícula, el cual se debe realizar antes del lunes 22 de enero para hacerlo llegar al ministerio de Educación.

“En este momento tenemos más o menos proyectados unos mil niños, niñas y jóvenes que aún no se han matriculado o que no aparecen aún en el sistema SIMAD, de pronto esto se debe porque los padres de familia no tienen acercado a las instituciones educativas, entonces les pedimos el favor a los a los padres de familia que se acerquen a las Instituciones Educativas y legalicen esta matrícula para poder reportar esta información al Ministerio de Educación, porque cuando no se reporta al ministerio en las fechas establecidas se ven afectadas las finanzas de la de la Secretaría de Educación”, aseguró Alfonso Rincón.

Las 9 instituciones educativas en las hacen falta que los padres de familia o acudientes legalicen el proceso de matrícula de 1000 estudiantes son:

IE José Sandoval

IE Gimnasio Gran Colombiano

IE Julios Sieber

Inem Carlos Arturo Torres

IE Libertador Simón Bolívar

IE Rural del Sur

IE Silvino Rodríguez

Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón

Técnico Gonzalo Suárez Rendón

Por otro lado, la escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, que tiene énfasis en cultura y deporte, tiene abierta las matrículas para este 2024 en los grados Jardín (Niños y niñas de 4 años) y Transición (Niños y niñas de 5 años).