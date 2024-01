“Cinco años sin justicia”: Familiares de victimas del atentado contra la General Santander

A las 3 de la tarde de este miércoles 17 de enero inició la conmemoración de este terrible hecho que ocurrió hace cinco años y que estremeció a la capital del país, en donde un atentado terrorista por parte del ELN acabó con la vida de 22 jóvenes cadetes.

La conmemoración inició con una eucaristía y después la entrega de una ofrenda floral. Pasan los años y las familias con lágrimas en los ojos siguen pidiendo justicia, una justicia que como ellos aseguran no ha llegado.

“Nosotros los padres rezamos todos los días para que haya justicia divina, porque vemos que la justicia terrenal ya cinco años ya es más que justo y no llega. Cada momento de nuestras vidas, cada celebración ya es totalmente diferente, por mucho que uno quiera sonreír y volver a vivir lo mismo es difícil... Yo me he preocupado porque en realidad lo que hemos sentido es mucha injusticia por parte del Estado. Vemos cómo las investigaciones arrojan capturas y nos extraña que los jueces vayan liberando a estas personas por supuestas equivocaciones”, dijeron.

Es importante resaltar finalmente que el 13 de julio del año 2020 fueron detenidos cinco personas como presuntos responsables en la planeación y ejecución de este ataque perpetrado por el grupo armado del ELN. Sin embargo, quedaron en libertad por vencimiento de términos.