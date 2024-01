Daniela Álvarez cumple su sueño de cantarle a Dios

La experiencia de cumplir su sueño y de cantarle a Dios la compartió en la red de Instagram: “Quienes me conocen saben que me gustan mucho las canciones de Dios, afortunadamente no hay que ser cantantes para cantarle a Él 😊, solo hacerlo desde el corazón”, escribió.

Para nadie es un secreto que Daniela Álvarez es una mujer luchadora en todos los aspectos de su vida, tuvo que enfrentar la dura decisión en el año 2020 de amputar su pierna izquierda, pero eso no la ha detenido para realizar sus sueños.

Daniela Margarita Álvarez Vásquez ex reina de belleza, presentadora y modelo colombiana, Señorita Colombia 2011-2012 también emprendió con éxito “Daniela Álvarez Boutique” en Santa Marta y Barranquilla, y podriamos decir que realiza su actividad como coach para aquellas personas que pasan por la misma situación de ella o situaciones parecidas, y el ultimo lo ha cumplido que es cantar y grabar su primera canción dedicada a Dios “perfume a tus pies”, así se llama esta canción que canto junto a su prima @melipava.