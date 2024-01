Hay 11 mil vacunas en Boyacá para hacerle frente a la variante JN.1. Van 11 contagios

Tunja

En los últimos días se han dado a conocer que en Boyacá se han presentado casos de la variante del Covid-19, conocida como JN.1 la cual comenzó a circular en diferentes regiones del país desde el pasado 24 de diciembre. Según el secretario de Salud del departamento estos primeros casos están totalmente controlados.

“Tenemos un número importante de casos de infección respiratoria en esta época del año, pero que es un comportamiento habitual esperado pues porque en diciembre en nuestro país se hacen muchas interacciones, fiestas, reuniones y encuentros sociales que facilitan que se presente una mayor generación de contagios, pero digamos que es un comportamiento normal para esta época del año. Respecto a la variante como mencionábamos, es una variante muy contagiosa en JN1 pero es de baja letalidad, baja tasa de hospitalizaciones y baja tasa de mortalidad tenemos algunos casos en el departamento, principalmente en los municipios más grandes, pero son muy pocos casos y están en manejo sin ninguna complicación”, afirmó Óscar Jiménez, secretario de Salud de Boyacá.

En total son 11 casos los que se han presentado en los últimos días en el departamento, pero sin mayores consecuencias.

“Este momento tenemos 11 pacientes sobre todo en hospitales grandes del departamento pero son pacientes que no están en cuidados intensivos, estaban en hospitalización general, en habitación o en servicios de urgencias, y pues como les mencionaba son pacientes que no tienen cuadros graves en este momento pero nuestras ocupaciones de las unidades de cuidado intensivo se han comportado como se deben comportando y no están siendo desborda, mucho menos por casos de Covid se dan pacientes que se están manejando en áreas que no son de cuidado intensivo”, agregó Jiménez.

Por último el funcionario de salud departamental señaló que en los diferentes centros de salud de Boyacá ya se encuentran dosis de vacunación para que las personas con comorbilidades o crónicos puedan acceder a ellas.

“El departamento tiene una reserva muy importante de vacunas de Covid equivalente, inclusive se empezó a hacer una nueva entrega de dosis y se entregaron 970 de ellas a varios municipios del departamento que incluye las ciudades principales, Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa y municipios de primer nivel y se van a seguir entregando, en el momento tenemos 11 mil dosis disponibles que se van a ir entregando en toda esta semana y hasta que sea necesario para que las personas puedan asistir a los puntos de vacunación. Esta dosis es para personas de 18 años en adelante con comorbilidades como cáncer, insuficiencia renal, diabetes, profesionales y personal de la salud y personas adultas mayores de 60 años. Vale la pena recordar que esta vacuna se entrega de manera gratuita en los puntos de vacunación y que ayuda proteger principalmente de desarrollar formas graves de la infección y la principal forma de prevenirlo es el uso de tapabocas, el lavado de manos, el evitar las interacciones sociales cuando se está con síntomas respiratorios y la vacuna nos ayuda a prevenir que esas formas se compliquen a infecciones más graves”, dijo.

Es importante que se tengan en cuenta las recomendaciones de higiene y distanciamiento para evitar que la variante JN.1 se propague en el departamento.