Contratistas de Escuchaderos y Dame Razones denuncian deudas de salarios de diciembre

Medellín

Caracol Radio conoció que contratistas de Dame Razones y Escuchaderos, ambas estrategias de prevención de la conducta suicida y espacios de atención a la salud mental de la Alcaldía de Medellín, denuncian que se les deben los pagos de diciembre de 2023, por parte de la E.S.E Carisma, hospital de salud mental que está adscrito al gobierno departamental y que funcionaría como operador de estos contratistas.

Lo que denuncian los afectados es que a algunos de ellos se les terminó el contrato el 16 de diciembre y a otros el 30. Sin embargo, desde estas fechas, no se les ha dado ninguna razón específica del motivo de la demora en sus pagos. Se calcula que serían alrededor de 65 personas entre psicólogos y administrativos de las dos estrategias, que estarían perjudicadas.

Desde Caracol Radio intentamos comunicarnos tanto con la administración como con la E.S.E Carisma para entender el origen de la problemática; no obstante, no fue posible. Conocimos que aunque los programas sean de la Alcaldía de Medellín, corresponden a la Gobernación de Antioquia, la cual comunicó que no tienen relación con el hospital Carisma que a su vez, aún no tiene comunicador ni vocero disponible para hablar del tema.

En la conversación que se mantuvo con algunos de los afectados, conocimos que en la cláusula del contrato se expresa que después de entregada la cuenta de cobro se tienen 10 días hábiles para hacer el pago, pero como es evidente, hasta hoy 16 de enero de 2024, no aparecen ni los salarios de las quincenas faltantes, ni las explicaciones de la deuda.

Además, los contratistas perjudicados manifestaron temor a revelar su identidad por posibles represalias en futuros contratos y la pérdida de oportunidades laborales. Sin embargo, el día de hoy se enviará una carta hacia la E.S.E Carisma, por parte de los contratistas exigiendo claridad al respecto.