Fiscalía prepararía imputación de peculado al exalcalde Daniel Quintero Calle

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación estaría preparando una imputación en contra del exalcalde Daniel Quintero Calle, por el delito de peculado. La información fue revelada por el diario El Tiempo, donde asegura que el exmandatario es mencionado directamente en las investigaciones por el uso del fondo fijo 067, que corresponde a la caja menor del despacho del entonces mandatario.

Es de recordar que, en este proceso, la Contraloría General de Medellín había anunciado un detrimento patrimonial de 117 millones de pesos.

Las denuncias por el mal uso de la caja menor

Allí, la Fiscalía imputaría al exalcalde por su participación en el presunto uso inadecuado de la caja menor; donde por ejemplo se habrían pagado facturas de restaurantes por fuera de Medellín a funcionarios a quienes también se les entregó viáticos para sus misiones públicas

En las mismas denuncias, se evidenciaría que a través de la caja menor se pagaron facturas que sobrepasaban los máximos permitidos e incluso gastos sin justificación suficiente, incluyendo mercados que fueron cuestionados por la Contraloría General de Medellín.

Además del exalcalde, en este caso también se imputaría al exsecretario privado Juan David Duque, la misma persona a la que el Concejo le declaró moción de censura, en noviembre del año pasado, por el uso de este fondo y la no asistencia a un debate de control político en la corporación.

Daniel Quintero se defiende

Luego de conocerse esa información, el exalcalde Daniel Quintero Calle se defendió a través de la red social X y señaló que no es verdad que lo vayan a imputar, porque él no manejaba el fondo fijo 067. Advirtió que, para su concepto, no hubo irregularidades en el uso de este fondo fijo.