Arturo Vidal: este sería su millonario salario en América de Cali

La noticia del posible fichaje de Arturo Vidal por el América de Cali ha generado expectativa en todo el país por tratarse de un futbolista de prestigio mundial, que si bien no está en sus años de brillo que tuvo durante su carrera, no deja de ser un jugador que cause ilusión en la hinchada del cuadro vallecaucano. En principio se pensó que se trataba de rumores netamente, pero el club entabló negociaciones con el entorno del chileno, que ahora parece estar más cerca.

Lo cierto es que desde que se comenzó a relacionar el nombre del volante de 36 años con el América, la institución no lo ha tenido nada fácil, pues les ha tocado recurrir a patrocinadores para poder soñar con ficharlo. Además, otros equipos como Boca Juniors y Colo Colo, también habrían mostrado interés, aunque tienen ciertos inconvenientes para poder realizar el movimiento. El club caleño, una de las cosas que tiene a favor, es que la pareja de Vidal es de Jamundí y podría interferir en la decisión.

¿Cuál es la oferta de salario de Arturo Vidal?

Es de mencionar que el chileno se encuentra como agente libre luego de su último paso por Athletico Paranense y antes en Flamengo. Bajo esta condición, América y cualquier club que quiera contar con sus servicios, debe negociar directamente con el deportista las condiciones de su salario, con la mediación de su representante.

“No podemos igualar la oferta de Boca Juniors de dos millones de dólares, es complicado el tema, pero con el patrocinador podríamos llegar a una cifra un millón y poco más”, dijo Tulio Gómez en diálogo con El Alargue sobre las ofertas que tendría Vidal, quien le habría pedido en su momento al club colombiano 1.8 millones de dólares.

No obstante, con los esfuerzos que han hecho patrocinadores como Águila, a la espera de que se sume otro para poder concretar su fichaje, el sueldo de Arturo Vidal rondaría poco más de los 500 millones de pesos mensuales, que de inmediato lo convertirían en el jugador mejor pago de la Liga colombiana.

“Los agentes siempre buscan sus ganancias, en este caso la negociación incluye un 10% para el representante, en nuestro caso serían $100.000 dólares para él, mientras que con la oferta de Boca estaría ganando el doble; a nuestro favor tenemos que la novia de Arturo es caleña”, agregó el máximo accionista del club.

Vidal, un fichaje lleno de marketing

En caso de producirse su incorporación, no hay duda que el marketing sería una de las principales apuestas de los patrocinadores para recuperar la inversión. “Lo que pasa es que América no invertiría todo el dinero, sino los patrocinadores, una gran parte, el fichaje pasaría por algo mediático, publicidad, rating y venta de camisetas”, dijo Tulio Gómez.

Ese marketing ya se comienza a vivir, pues marcas como Águilas y Burger King, han hecho piezas publicitarias partiendo de la posible llegada de Vidal a la capital del Valle del Cauca. La cervecería prometió el fichaje de Vidal si se abonaban 5.000 hinchas para este semestre, mientras que la compañía de hamburguesas ofreció descuento en uno de sus combos si la gente llegaba con la camiseta del América.

Si 5000 hinchas se abonan al América, les prometemos hacer ¡el diablo más 🔥GRANDE🔥 que hayan imaginado!😎🍺#SíSomos pic.twitter.com/fxynQVmegv — AGUILA FÚTBOL (@AguilaFutbol) January 12, 2024