Alianza Petrolera: ¿Por qué cambiarían de sede y se irían de Barrancabermeja?

Además de Cortuluá, que pasó a llamarse Internacional de Palmira, y Águilas Doradas, que salió de Rionegro, Alianza Petrolera se podría sumar a los equipos en Colombia que cambien de sede para 2024. Todo parece indicar que Valledupar sería la ciudad que albergue al equipo que dirige César Torres, pero todavía no se ha concretado. Alianza tendrá competición internacional y para llegar a la fase de grupos de la Sudamericana, deberán superar al América de Cali.

En diálogo con Deportes Caracol del sábado, el presidente de la institución, Carlos Ferreria, dio claridad sobre el porqué tendrían que salir de Barrancabermeja, así como detalles del ofrecimiento que tienen por parte de la capital del César.

Respecto a lo anterior, manifestó que en los próximos días se tomará la decisión sobre si aceptar o no la propuesta de Valledupar, pues la falta de apoyo a nivel económico de Barrancabermeja, así como del sector privado, los llevaría a salir de la ciudad en la que están desde 2015.

“La realidad es que tenemos un ofrecimiento de Valledupar para llevar los compromisos a futuro que tenga Alianza Petrolera. La decisión aún no se ha tomado, tengo que consultarlo, analizarlo y decidirlo. Es probable que la decisión se tome el lunes o martes e inmediatamente le informemos a la Dimayor y a la Federación en qué lugar vamos a jugar y en qué condiciones jugaríamos. Hoy hay un ofrecimiento alentador para la institución de parte de la ciudad de Valledupar”, dijo en principio.

Respecto a la falta de ingresos para soportar la solvencia del club, manifestó: “Nosotros hemos venido en la consecución de un buen patrocinador. En el fútbol se necesitan de recursos financieros para poder hacer buenas temporadas y tener una afición contenta, sobre todo para una institución como la nuestra, mantenernos en la A y hemos sufrido mucho. El fútbol no se puede hacer de aplausos, hay que tener las finanzas bien manejadas y los accionistas de Alianza anualmente tenemos que hacer una inyección de dinero para mantener la institución financieramente y poder soportar lo que se soporta en el día a día en el torno con los compromisos que se adquieren”.

“Desafortunadamente, en Barrancabermeja ha sido muy difícil la consecución de recursos y venimos buscando desde hace tiempo, lo decíamos públicamente, que necesitamos un soporte y al parecer, hay una muy buena fuente de ayuda de patrocinio para la institución. Tanto es que hay un ofrecimiento en el sentido de abrir la posibilidad de asociarnos o de vender toda la institución en la ciudad de Valledupar”, añadió, explicando por qué se irían de la ciudad santandereana.

La hinchada que se creó en Barrancabermeja: “Es muy doloroso, muy tiste, porque es importante un hincha como los mil o dos mil que nos acompañan día a día y lo digo con pesar. Hemos venido tratando de construir una afición en Barrancabermeja y hemos logrado mayor presencia de hinchas en el estadio, no los que quisiéramos, pero si ha venido un crecimiento; iniciábamos con asistencias de 20 o 30 hinchas, hoy en un partido clase C estamos con 200 y en uno A superamos el millar y eso se logra a base de un trabajo, de una imagen, el resultado deportivo del equipo y eso nos duele profundamente. El hincha es fundamental y no sé, porque el corazón está la ciudad, pero hay que ser consecuentes. Alianza Petrolera es una empresa, una sociedad anónima y no pueden seguir soportando las finanzas, solo los accionistas. Llegar a Valledupar es comenzar de cero, si hay algún tipo de negociación a futuro es probable que se venda y que cambie de nombre”.

¿Qué falta para concretar lo de Barrancabermeja?: “Esperamos que el ofrecimiento que hicieron sea un ofrecimiento serio y si es serio, la decisión sería irnos de la ciudad, pero si no lo es, no vamos a arriesgarnos a tener dificultades”

¿Cómo asegurar la larga estadía en Barranca?: Lo que queremos garantizar es un acuerdo y ese acuerdo sería a 10 años y eso nos garantizaría la tranquilidad. La marca de Alianza es una marca que tiene un reconocimiento ya, tiene en el corazón de muchos un sentimiento y es lo que no queremos perder, la historia, el nombre de la marca y por eso tratamos de atender. He venido reclamando desde hace mucho tiempo, me volví reiterativo en el tema y cansón, pero necesitamos del apoyo de la administración y de la empresa privada y con sinceridad, no lo he recibido. Nos queda muy difícil seguir haciendo un proyecto que crezca, que sea viable. El hincha nunca mira finanzas, sino el resultado deportivo y para lograrlos, se requiere hacer inversiones que en Barrancabermeja es muy difícil hacer.