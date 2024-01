No lo permitiremos: líderes sobre posible cobro a vehículos livianos en peaje de Turbaco

Cartagena

Hay preocupación e incertidumbre en el municipio de Turbaco, norte de Bolívar, por la posible reactivación del cobro a vehículos livianos (categorías I y II) en el peaje ubicado sobre la Troncal de Occidente.

El 16 de febrero de 2024 sería la fecha clave para que esto se dé, ya que se vence el término establecido en la resolución de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), mediante la cual se prorrogó la suspensión del cobro a este tipo de automotores.

Líderes del Comité No Más Peaje advirtieron que no van a permitir la reactivación del cobro porque esta caseta es ilegal y argumentaron que ya hay cuatro puntos de recaudo en menos de 60 kilómetros para llegar a Cartagena: Turbaco, Gambote, Ballestas y Bayunca.

“Se ha perdido la credibilidad con la ANI porque cuando fuimos a Bogotá ellos hicieron la propuesta de un año, inclusive en la última mesa quedó plasmado eso mientras hacían el estudio para el traslado del peaje. Sorpresivamente, expidieron una resolución de seis meses, pero nosotros como comité vamos a seguir insistiendo pues no nos interesa si hay bajo recaudo, no podemos seguir pagando el 80 por ciento del recaudo de las vías del Atlántico y de una concesión que no tiene que ver con Turbaco”, manifestó Ángel Barreto, líder del Comité No Más Peaje.

El gerente de la concesión Autopistas del Caribe, Ernesto Carvajal, advirtió que la construcción del corredor de carga Cartagena – Barranquilla no ha podido iniciar ante el bajo recaudo provocado por la suspensión del cobro a vehículos livianos en el peaje de Turbaco.

“Tememos que haya una explosión social porque el municipio no va a permitir la reactivación del cobro. Hay unas auditorías externas que indican que ese peaje es ilegitimo porque violaron el pacto de transparencia, no nos oponemos al proyecto lo que decimos es que ese peaje ahí tiene que ir”, puntualizó Ángel Barreto.