Dos municipios de Santander podrían quedarse sin recursos adicionales por sembrar coca

Se trata La Belleza y Bolívar, municipios que hacen parte del departamento de Santander y en donde según el gobernador de la región, Juvenal Díaz Mateus se identificó que hay 16 hectáreas de cultivos de coca.

El mandatario indicó que en estas localidades se trabajará para erradicar la siembra de coca o de lo contrario como lo ha anunciado no recibirán recursos adicionales o de libre inversión.

“Se detectaron dos municipios allá entonces lo que le estamos diciendo a los alcaldes es que mientras exista coca en determinados sitios nosotros de lo que es libre inversión pues no le vamos a invertir. Si la erradican los vamos a premiar y les hacemos la placa huella o lo que ellos necesiten”, dijo Juvenal Díaz.

Agregó que una vez se logre erradicar los cultivos de coca habría “una premiación” y se iniciará una transformación en zonas como La Belleza y Bolívar con proyectos productivos.

“No podemos dejar que esto crezca y después de que eso se crezca sería un problema muy difícil de solucionar. La comunidad se va a beneficiar porque una vez nosotros le vamos a dar proyectos productivos”, dijo el gobernador.

La propuesta del mandatario de los santandereano dice, busca que la región no tenga cultivos de coca. Sin embargo, si los tiene y no le apuesta a su eliminación los mandatarios y sus habitantes no recibirán dineros adicionales o proyectos que sean necesarios para la comunidad.