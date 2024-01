Ángel: “A Junior llegan los mejores de Colombia y el exterior, la competencia no es fácil”

Deportivo Cali es uno de los equipos que más se ha reforzado de cara a la temporada 2024 del fútbol colombiano. Luego de un año plagado de altibajos, el cuadro vallecaucano buscará, de una vez por todas, ponerle fin a sus líos con el descenso.

Para lo anterior, desde la directiva se han puesto en la tarea de sumar varias piezas para la nómina comandada por Jaime de la Pava. Combinación entre juventud y experiencia para dar el salto en el torneo local. Justamente una de estas caras nuevas es Fabián Ángel, quien habló en El Alargue de Caracol Radio sobre sus expectativas y metas en el conjunto verdiblanco.

El mediocampista de 23 años se refirió a las complicaciones que hubo para sellar su traspaso desde el Junior de Barranquilla y reveló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a firmar por el Cali, a pesar del momento por el que atraviesa.

Finalmente habló sobre la experiencia adquirida en el fútbol internacional de la mano del Newell’s Old Boys de Argentina y reconoció que tiene como gran objetivo regresar al exterior, más específicamente la posibilidad de unirse a un equipo europeo.

Llegada al Deportivo Cali

Negociación Junior-Cali: Fue complejo por toda la situación que se estaba presentando, por todo lo que se avecinaba para Junior con los torneos internacionales y los tres torneos que tiene (Liga, Copa, Superliga). Aun así, Cali estuvo ahí siempre con la intención de querer contar conmigo, no solo fue desde ahora sino desde junio. El proyecto que tenían conmigo me motivó demasiado para venir, porque al final lo que necesito es tener continuidad y minutos, entonces de alguna manera la voy a conseguir. Es una buena oportunidad para mí para encontrarme, recuperar mi ritmo de juego y estar de lleno en mis buenas condiciones.

Lo que lo llevó a firmar por el Cali: Fue una renovación de bastantes jugadores, hemos llegado bastantes y es una plantilla casi nueva. Todos llegamos con una ideología similar. El objetivo es poner al Cali en los cupos que realmente merece y salir de esa parte de abajo del descenso. Para eso vinimos acá, con esa idea nos plantearon el proyecto de retomar el nivel. Queremos jugar y ayudar al Deportivo Cali, eso me motivó para estar acá. De alguna manera vamos a retribuir toda esa confianza con las personas que hicieron la gestión para que yo llegara.

Reencuentro con el Chino Sandoval y otros excompañeros: No solo con Sandoval, he tenido la oportunidad de reencontrarme con otros compañeros. El Chino en algún momento necesitó esa oportunidad para reencontrar su nivel, volver a jugar, volver a competir y estar al 100 por ciento. En los meses que estuvo, lo consiguió. Fue el goleador del Cali en este torneo, tuvo números muy buenos y volvió a meterse en el radar de la gente y en muchos equipos internacionales. Eso es lo que buscamos todos.

Virtudes como jugador: Soy un jugador que se ha caracterizado por el manejo del balón, ayudar a progresar al equipo desde atrás, la tenencia, técnicamente siento que le ayudo al equipo. En cuanto a mi carácter, trataré de aportar en todas las pequeñas cosas que ayudarán a contribuir en el juego y a pesar de mi corta edad pondré mi experiencia. Siento que eso me ayudará a tener una muy buena conexión con los muchachos, hay buena energía y compañerismo. Eso nos ayudará para ir al mismo lado.

Presente y futuro

Enseñanzas que le dejó Argentina: Progresar te ayudará a ganar experiencia y ganar aspectos en los que no estás muy enterado dentro del fútbol colombiano. Feliz de haber estado en el fútbol internacional, aprendí muchas cosas que me van a servir para la vida futbolística y personal. El de Argentina es un fútbol muy competitivo, hay muchos jugadores que son muy buenos y participan en una liga que es una de las mejores de Sudamérica. Haber estado allá me ayudó demasiado.

Deuda pendiente en el exterior: Para uno como futbolista, el día a día es querer trascender y progresar. Todo jugador que tenga ambición siempre va a querer algo más. Estoy aún en deuda con la parte internacional, una situación que se me salió de las manos. No fue una cuestión mía, pasé por un momento difícil de mi vida y mi carrera, pero eso ayudó a crecer como persona y profesional. No me quejo por haberme lesionado, al contrario. Me ocupo en mejorar todo lo que se pueda, espero este semestre en el Cali me vaya super bien y poder dar otra vez el salto internacional, no solo acá en Sudamérica sino que ojalá en Europa.

Destacado paso por el Junior: En Junior duré muchísimo tiempo, más de 9 años en Barranquilla. Me crié desde las divisiones menores, gracias a Dios se me dio la posibilidad de ser campeón, que es lo que quería, quedar en la historia del club más allá de lo que pasara. Junior tiene muchísimos jugadores de gran calidad, llegan los mejores de Colombia y a veces del exterior, entonces la competencia no es fácil. Uno trata de buscar lo más conveniente para uno, vi una posibilidad en el Deportivo Cali y creo que era lo mejor para mí en este momento. Mientras tuve la posibilidad de estar en Junior, con mis capacidades di lo mejor de mí y de alguna manera la gente me lo ha reconocido. Estoy agradecido con ellos y los directivos.