Jhon Solís: “El salto de Colombia a España ha sido todo ganancia”

Jhon Solís es una de las apuestas que tiene el fútbol colombiano. El volante llegó a mediados de 2023 al Girona de España luego de haber surgido de Atlético Nacional y, si bien ha tenido pocos minutos, ha contado con rodaje en los más recientes encuentros de su club.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el futbolista de 19 años se refirió a cómo ha sido su adaptación, las claves del club para estar en la parte alta de La Liga y los agradecimientos a Atlético Nacional.

“Ha sido un proceso de menos a más, con paciencia, el equipo está en buen momento y la participación no es mucha, aunque en los últimos partidos he tenido un poco más”, comenzó diciendo el futbolista vallecaucano.

Por su parte, sobre los aprendizajes que ha tenido en el Girona, mencionó: “El salto de Colombia hacia acá fue todo ganancia, el fútbol acá es más rápido, diferente, la intensidad y los conceptos acá son más importantes. Uno acá aprende mucho y todo ha ido bien, me encontré con un gran proyecto, ya todos se dan cuenta de lo que el equipo está haciendo y solo queda trabajar”.

Girona, la revelación de España

El conjunto catalán marcha en la segunda posición del campeonato con 48 puntos, los mismos que el líder Real Madrid, por lo que no deja de ser sorprendente la labor en el torneo. “Estoy sorprendido, pero no es casualidad porque vivo el día a día, todo es trabajo. Todo parte de pensar en el partido siguiente, no pensar en abril o mayo, sino en lo que sigue. Ahora sigue Almería y hay que ir a intentar ganarle a Almería. Los partidos están y hay que ir partido a partido, intentar entrar en Europa y soñar”.

“Es difícil porque en algún momento da empatía y entusiasmo ver un equipo así en los primeros puesto de la liga, pero después de que es constante, empieza a molestar a algunos. Nadie quiere que pase, pero lo hemos sabido llevar y no va a ser fácil porque nos van a querer ver caer, pero es un tema de competencia y hemos sabido vivir con eso”, agregó sobre el deseo de la gente en España.

Sobre Atlético Nacional, manifestó que fue un gran aprendizaje en su carrera. “Dejé las puertas muy abiertas, con todos, porque fueron cuatro años los que estuve allá viviendo el proceso que todo equipo sueña y yo quedé bien con todos”.

Finalmente, expresó que tiene el sueño de llegar a la Selección Colombia. “Para eso se trabaja. De los sueños que tenemos todos es ese, ir a la selección y eso es con trabajo, porque uno es hincha y apoyar al que vaya, pero uno también quiere ir, entonces es con trabajo y paciencia”, concluyó.