Seguridad y descentralización: los temas clave de los nuevos mandatarios

En Hora20 el análisis a las primeras decisiones que toman los nuevos alcaldes y gobernadores, se debatió sobre los retos que enfrentan, las relaciones con el gobierno y las medidas que adoptan para enfrentar los problemas en sus ciudades y regiones. Después una mirada al efecto que tendría en Colombia la violencia que se vive en estos días por Ecuador.

Diez días completan los nuevos mandatarios en sus cargos. Alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles que se posesionaron el pasado 01 de enero empiezan a tomar una serie de decisiones para enfrentar las principales problemáticas que enfrentan las ciudades y regiones. En Bogotá, Carlos Fernando Galán ya tuvo su primer encuentro con el presidente Gustavo Petro en el que se habló sobre el metro, de otro lado, ya empezó un plan 100 días por Bogotá, que busca hacer intervenciones en frentes como el de basuras, pero también un plan de choque para organizar 100 mil metros cuadrados de la malla vial de la ciudad, además, anunció el inicio de mesas de trabajo para una política sobre consumo de drogas en la ciudad. Un tema que, a propósito, el Ministerio de Justicia presentó una guía a las nuevas alcaldías para tomar decisiones sobre los espacios destinados al consumo de drogas, un tema sobre el cual el alcalde de Bucaramanga, el pastor Beltrán ya tomó decisiones, pues se prohibió el consumo de estas sustancias en parques y zonas cercanas a los colegios.

En Cartagena Dumek Turbay impulsa el Plan Titán 24 que contempla medidas y sellamiento de establecimientos dedicados a la prostitución y consumo de drogas; en Barranquilla, el trabajo de Alejandro Char está concentrado en recuperar la sede de los juegos Panamericanos, mientras que, en Medellín, Federico Gutiérrez ha tomado decisiones frente a la junta directiva de EPM y puso en marcha su modelo de recompensas para enfrentar la inseguridad. Por otro lado, está la reunión de este miércoles entre el ministro de Defensa y los alcaldes de las cuatro ciudades capitales más importantes para definir estrategias en seguridad ciudadanas enfocadas en inteligencia, investigación, fortalecimiento de la justicia y control tecnológico, de otra parte, vuelve a ponerse sobre la mesa la discusión de la descentralización y el relacionamiento entre el gobierno nacional y las administraciones locales.

Lo que dicen los panelistas

Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, planteó que alcaldes como Dumek Turbay o Federico Gutiérrez llegaron a tomar decisiones contundentes y medidas automáticas, “eso es normal porque tienen que llegar a dar noticias de impacto, el alcalde muestra irregularidades que ha encontrado en instituciones públicas, hace algo importante que es asear la ciudad, tratar de recoger basuras, limpiar paredes”. Agregó que el gobierno nacional busca recentralizar el país a través de acciones como la intervención de Savia Salud o Comfenalco, “se ve una recentralización del país que es absurdo en un gobierno de izquierda o progresista que debería ir más a la descentralización, autonomía y regiones, pero estamos viendo otra cosa perversa porque demuestra incapacidad en gestión pública; quita funciones a quien hace bien las cosas”.

Claudia Restrepo, rectora de la universidad Eafit, planteó que en ciudades como Medellín se ve un alcalde que toma medidas que puede que no sean sostenibles en el tiempo, pero que sí envían un mensaje de orden y de lo que quieren llegar a ejecutar. De otro lado, dijo que el tema de la relación entre gobiernos locales y gobierno nacional estará centrado en el tema de la seguridad, sobre todo, por la disminución de efectivos de la Policía en las regiones. En cuanto al tema de descentralización, dijo que es un asunto en el que se recae, pero considera que el eje debe ser la eficiencia del gobierno para materializar, “el gobierno no tiene interlocución, cada que hay un proyecto, hay cambio, parte de las demandas de gobierno local se ha intensificado en descentralización por operatividad y eficiencia del gobierno nacional como el no pago para los Panamericanos”.

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y director del Cerac, dijo tener la impresión de que los alcaldes de Cartagena, Medellín y Cali han tomado decisiones rápido, “pero me preocupa sostenibilidad de decisiones y su efectividad, el caso Cartagena, la decisión de prohibir prostitución, puede que haya demandas por trabajadoras sexuales y el decreto de no ejercer prostitución no habla únicamente de esa forma con menores que ya está prohibida”. También señaló que muchas medidas de limpieza de Medellín o Cali son medidas que tienen efecto mediático importante, “fundamental para dejar la idea de cambio que eran alcaldes que venían de oposición a los gobiernos, pero pude que no generen seguridad en mediano y largo plazo; eso solo se logra con medidas efectivas contra crimen organizado”.

De otro lado, dijo que para los mandatarios locales será difícil enfrentarse a un presidente que quiere gobernar las ciudades, así como lograr articulación entre sectores como el DPS y las secretarías de desarrollo social.

Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario y exsecretario de transparencia de la Presidencia, planteó que es normal que alcaldes en las primeras semanas apenas tomen posesión comiencen su mandato con ímpetu, actos fuertes, mucho simbolismo, “se envía mensaje de que hay cambio y que es algo que se espera cada 4 años, pero la circunstancia, es que alcaldes que han sido elegidos, lo son en ciudades capitales, derrotando estructuras alternativas y con discurso contra gobierno nacional, eso genera un pulso muy interesante”. Dijo que los mandatarios locales están marcando distancia de sus antecesores y anunciado que habrá dificultades para materializar los cambios, también comentó que el gobierno nacional jugará un rol importante en el beneplácito para apoyar inversiones y proyectos de infraestructura importantes para algunas regiones, “se generará gran tensión entre alcaldes y gobernadores con mucho peso y trayectoria, en esa medida, eso abre un boquete de polarización en campaña presidencial que arrancará antes”.