Más de 200 toneladas de basuras recogió EMAS luego de los Carnavales de Pasto

Pasto - Nariño

Avanzan las labores de aseo en la capital nariñense luego de los primeros días del año que son los más complejos en temas de basuras debido a la celebración del Carnaval de Negros y Blancos y la salida masiva de ciudadanos a las calles.

Según la Empresa Metropolitana de Aseo Emas, solo esta primera semana de enero se han recogido más de 1.600 toneladas de residuos en la ciudad de Pasto, destacando que pese a estar en una contingencia de Carnavales, no se dejó de realizar la recolección normal en los barrios de la ciudad. De esas casi dos mil toneladas de basuras, 242 corresponden solo a residuos recolectados de la senda del Carnaval y actividades propias de la celebración.

“Seguimos haciendo limpieza, no es fácil la recolección del talco porque este se adhiere en el piso, inicialmente hicimos la recolección de residuos y la mayor cantidad de polvo, sin embargo, desde el 1 de enero no ha llovido, lo que nos ha perjudicado aún más” Indicó el ingeniero Christian Ruales, Gerente Técnico de Emas Pasto by Veolia.

Si bien, se realizaron lavados en zonas como la plaza del Carnaval y Nariño, aún quedan zonas complicadas como la Avenida de los Estudiantes en donde este año se incrementó la presencia de talco.

