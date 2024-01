Habló en exclusiva para Caracol Radio la mamá de la niña que falleció en hotel

Bucaramanga

Rosa Isabel Rodríguez es la madre de María Isabel, la menor de dos años que falleció ayer y que ha causado conmoción en la ciudad, y llegó hasta Medicina Legal para hacer el reconocimiento del cuerpo de su hija.

“Estoy desesperada por mi hija, pido que se haga justicia, pido ayuda porque la familia de él me está amenazando, así como le pasó a mi hija hay muchas niñas que están viviendo una situación de maltrato así, no soy la única madre que tiene el corazón debastado”, señaló Rosa Isabel.

#ENVIVO | 🔴A esta hora tenemos en vivo a Rosa Isabel Rodríguez, quien es la mamá de la niña que murió ayer en un hostal del centro de Bucaramanga.

👉🏼Sus primeras declaraciones a medios luego del terrible suceso. pic.twitter.com/xmUMSx2Rgh — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 11, 2024

Agregó la madre que mientras ella estaba con su compañero sentimental y sus hijos nunca hubo ningún tipo de maltrato pero que cuando salía sí habían hechos de violencia y aseguró que debido a que se conocieron las fotos de su pareja, la familia del jóven de 23 años, está amenazándola. “

Yo llegué de Perú hace cuatro meses, me dieron posada y me dijeron que me iban ayudar a conseguir trabajo, nosotros no compartíamos intimidad como pareja, él dormía en una cama con su hijo y yo en otra con las mías y eso lo llenó de rabia y le generó re celo”, dijo la señora Rosa Isabel.

Las órdenes del alcalde para descongestionar las vías de la ciudad

Los hechos se presentaron en horas de la mañana de este miércoles cuando Rosa Isabel salió a trabajar, a las 7:00 a. m. el hombre llegó hasta su puesto de trabajo, le entregó a la menor y le indicó que se había caído de las escaleras y después se fue. “ella no se cayó por las escaleras, él la sacó muerta de la habitación”, agregó Rosa.

Rosa tomó una moto y llegó hasta un centro médico, la intervienen y le dicen que ya está sin signos vitales. La Policía la entrevistó y cuando ella llegó nuevamente al hotel se encontró con que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se llevó a su otra hija, en este momento está siendo apoyanda por una abogada para dar con el paradero de la niña.

Cambiarán material de tapas tras caída de niña en alcantarilla

También narró que ella sí había sido víctima de violencia por parte de su compañero sentimental y aseguró que “él vivía molesto, a mi me maltrataba al frente de ellas, él el sábado le dio una paliza muy dura a su hijo y por defenderlo me tomó del pelo, me tiró al piso, me ahorcaba, estaba boca abajo y cuando me voltié me iba a pegar y yo le di una patada, quería matarme pero se fue”.