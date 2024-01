Miguel Polo Polo contó cómo fue la “robada más grande” de la que ha sido víctima en Europa

El congresista colombiano, Miguel Polo Polo, compartió en las redes sociales la historia del reciente robo del que fue víctima mientras se encontraba en Roma, Italia.

El parlamentario, reconocido por su férrea oposición al Gobierno de Gustavo Petro y sus recurrentes polémicas, contó a través de su cuenta de TikTok la manera en la que un grupo de delincuentes hurtaron sus pertenencias y las de dos de los miembros de su equipo después de salir de tomarse unos tragos en la capital italiana.

“Este es mi storytime de cómo me pegaron la robada más grande que me han hecho en Europa”, indicó Polo Polo en el video, que cuenta con más de 11.000 ‘Me Gusta’.

Detalles del Robo en Italia

El congresista contó, en la popular red social, que decidió pasar las festividades de fin de año en Europa con el propósito de reencontrarse con familiares y conocer algunos de los sitios predilectos por los turistas en Italia.

“Me confié, al estar en el primer mundo uno cree que todo es perfecto y que no hay delincuencia. Que todos viven bien y viven felices, y me equivoqué”, señaló.

Durante unas de las noches, según narró el congresista, decidió salir junto a dos de sus asesores a tomarse unos tragos a un reconocido sector en el centro de Roma.

Al salir del sitio, fueron abordados por un ciudadano afrodescendiente que se mostró dispuesto a acompañarlos hasta la estación de bus donde tomarían transporte de vuelta al lugar donde se estaban hospedando.

“Caminamos con él y no sé en qué momento se nos acercaron otras dos personas. Sin darnos cuenta, no sé qué le echaron a mi asesor y lo drogaron. Literal le echaron escopolamina o burundanga. No solo pasa en Colombia, sino también aquí en Europa, en Italia”, aseguró el legislador.

Polo Polo narró que al percatarse del extraño comportamiento del miembro de su equipo, intentarlo socorrerlo junto a su asesora; sin embargo, en ese momento uno de los sujetos intentó raparle su reloj inteligente.

El congresista detalló que en ese momento interpeló al delincuente, quien se vio sorprendido por la aireada reacción, por lo que decide irse del lugar al igual que los otros dos sujetos.

“Cuando vamos a tomar el transporte nos damos cuenta que yo no tenía mi billetera. Ahí tenía 400 euros en efectivo y mis tarjetas de crédito y la tarjeta del Congreso”, explicó.

Documentos, tarjetas de crédito, una cadena de oro y un reloj de $3 millones

A su vez, señaló que a los miembros de su equipo les robaron una cadena de oro y un reloj de $3 millones, no obstante, ambos tenían consigo sus pasaportes y documentos de identidad.

“Cuando voy rumbo a la casa, empiezo a recibir notificaciones que indicaban que estaban utilizando una de mis tarjetas de crédito y empieza a gastar esa gente unos $1′500.000″, detalló Polo Polo.

Por último, explicó que tuvo que llamar en la madrugada a uno de los asesores en Colombia y solicitar que bloquearan sus tarjetas de crédito, las cuales seguían siendo utilizadas por los delincuentes.