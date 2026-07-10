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10 jul 2026 Actualizado 03:08

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Justicia

Imputarán cargos al hermano de Daniel Quintero por presunto direccionamiento de contratos

La Fiscalía solicitará la imputación de cargos contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y otras tres personas por el presunto direccionamiento de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021.

Imputarán cargos al hermano de Daniel Quintero | Colprensa

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La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Miguel Andrés Quintero Calle; el exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Álvaro Alonso Villada García; la contratista de esa entidad Vanesa Álvarez Restrepo; y el particular Sebastián de Jesús Ortega Durán, por el presunto direccionamiento de procesos de contratación entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021.

Según la investigación, durante esos procesos se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por presuntos favorecimientos en la adjudicación de los contratos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín imputará a los cuatro investigados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, de acuerdo con la posible responsabilidad de cada uno.

La audiencia de formulación de imputación se realizará en la fecha que fije un juez de control de garantías.

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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