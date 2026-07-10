“Lo convirtieron en un objetivo para atacarme a mí”: Daniel Quintero sobre imputación a su hermano

El superintendente de salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, reaccionó a la solicitud de audiencia de imputación que radicó la Fiscalía contra su hermano, Miguel Andrés Quintero Calle, por el presunto direccionamiento de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021.

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A través de su cuenta de X, Quintero inició su mensaje asegurando que “continúa la persecucion infame y ahora será peor”.

Según el superintendente, la decisión de la Fiscalía se dio en respuesta a la petición del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de capturar a su hermano. Tal petición, según indica Quintero, se realizó cuando paralelamente la Superintendencia de Salud, liderada por Daniel Quintero, había iniciado una inspección a la Alcaldía de Medellín.

“La semana pasada Fico, Alcalde de Medellín, exigió en medios a la Fiscalía la captura de mi hermano después de que se iniciara una inspección en su Alcaldia desde la Supersalud. Hoy la Fiscalía de Medellín le responde con esa imputación“, señaló el funcionario.

Cabe resaltar que, hace unos días, el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín ordenó la suspensión inmediata de la auditoría de la Superintendencia Nacional de Salud a la Alcaldía de Medellín, mientras se toma una decisión de fondo sobre la acción de tutela presentada por el Distrito.

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¿Qué ha dicho ‘Fico’ sobre Miguel Quintero Calle?

Recientemente, a través de su cuenta de X, Federico Gutiérrez acusó a los hermanos Quintero Calle de armar un “Grupo de Delincuencia Organizada” para “robarse a Medellín”.

Además, señaló que existían pruebas contundentes para hacer tal acusación, sustentándose en la imputación a 55 personas, “incluido el jefe de la banda”, y 4 principios de oportunidad de la Fiscalía.

Por esto, Gutiérrez manifestó que no entendía cómo no estaban en la cárcel: “Que caigan pronto”.

Daniel Quintero enfatizó en que su hermano no ha cometido “ninguna falta”, que cree en él y que lo han convertido en un objetivo para atacarlo.

Pidió a la justicia actuar con independencia “a pesar de las presiones del gobierno local y del nuevo gobierno Nacional”.

¿De qué señala la Fiscalía a Miguel Quintero?

La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Miguel Andrés Quintero Calle; el exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Álvaro Alonso Villada García; la contratista de esa entidad Vanesa Álvarez Restrepo; y el particular Sebastián de Jesús Ortega Durán, por el presunto direccionamiento de procesos de contratación entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021.

Según la investigación, durante esos procesos se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por presuntos favorecimientos en la adjudicación de los contratos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín imputará a los cuatro investigados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, de acuerdo con la posible responsabilidad de cada uno.

La audiencia de formulación de imputación se realizará en la fecha que fije un juez de control de garantías.