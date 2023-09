Fracasó conciliación entre Gustavo Bolívar y Miguel Polo Polo

En la mañana de este lunes el representante a la cámara Miguel Polo Polo y Gustavo Bolívar tenían una cita a las 9:30 de la mañana en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con el fin de llegar a una conciliación esto, después de un lio jurídico desatado en redes sociales.

El proceso que se adelanta contra el representante Polo Polo se dio por vincular a Gustavo Bolívar con grupos de la Primera Línea.

“El representante me causa de financiar la primera linea, me acusa de asesinar bebes... y por eso yo lo traje a la corte suprema para que muestre la pruebas, el juez le dio una semana para presentar esto y si no las encuentra le toca retractare... No las va a encontrar porque yo en la vida nunca he financiado terroristas y menos cometido delitos”, dijo Bolívar.

A su paso Polo Polo aseguró que no hubo ningún tipo de conciliación porque “el señor Gustavo Bolívar no presentó ninguna prueba relevante que se considere un hecho punible”.

Es importante resaltar finalmente que el candidato a la alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar también, anunció que va a denunciar penalmente al candidato Diego Molano por injuria y calumnia, esto después de que Molano lo acusara de propiciar actos de violencia política y contra la fuerza pública.