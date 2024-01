Jennifer López lanzó su esperado video Can't Get Enough

JLO como también es conocida, Jennifer López, lanza esta nueva canción Can´t Get Enough (No puedo tener suficiente) que es una especie de burla sobre los matrimonios que la diva ha tenido, y para poder hacerlo contó con la ayuda de su esposo Ben Affleck.

Es un video elegante y divertido, que se desarrolla en grandes salones, con un despliegue de bailes y coreografías.

En una transmisión en vivo realizada a través de YouTube, la pareja hablo sobre este nuevo proyecto...

Jennifer Lopez de 54 años dijo: “No es que él ha hecho videos ni nada por el estilo, pero yo simplemente confío en su opinión y en sus ideas”, “Nadie conoce mi historia mejor o me conoce más que él. Yo realmente siento que él me entiende”.

Su nuevo álbum se estrenara en la antesala de la fiesta de San Valentín, en Prime Video el 16 de febrero acompañado por el film This is Me...Now: A Love Story, dirigido por Dave Meyers, y coescrito por Ben Affleck, de 51 años, y por Matt Walton.