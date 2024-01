Iván Vélez, director deportivo de América, se refirió a la posible llegada de Arturo Vidal

Iván Vélez, exfutbolista y exjugador de América de Cali, estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol hablando sobre su llegada al conjunto caleño como nuevo director deportivo, además de referirse al posible fichaje de Arturo Vidal.

Acerca de su llegada, Vélez aseguró que está agradecido de estar en un lugar que siempre ha querido: “Estoy agradecido con Dios y con la vida por brindarme este tipo de oportunidades en el lugar que uno siempre ha querido. Regresé a América en 2017 y empecé a hacer la administración de empresa con énfasis en deporte en la escuela nacional del deporte. Terminando me aceptaron antes de terminar los últimos dos semestres y con la experiencia en el fútbol hice la maestría en comunicación y periodismo deportivo en Barcelona. La terminé a la par y el año anterior estuve en Madrid haciendo una maestría de entrenador, no con el objetivo de ser, si no, de entregar mejores conceptos en el comentario”.

Sobre Arturo Vidal, el exjugador afirmó que, si bien no es un fichaje que tendría retorno en una futura venta, sería una inspiración para los jóvenes del equipo: ““Puede que Arturo no tenga retorno en una futura venta, pero puede que haga crecer a todos los que tenga a su lado y sea una inspiración para los chicos que vienen atrás. Si lo ves desde la parte comercial, puede ser un retorno para el club. Depende mucho de la visión del club y lo que quiere América son aquellas personas que puedan marcar una diferencia desde donde están, lo puedan hacer. Un ejemplo es el de Carlos Bacca, hoy debe ser una inspiración para muchos porque a la edad que tiene salió campeón. Eso para el jugador que viene abajo es de mucho prestigio e inspiración”.

Director Deportivo: “Yo creo que es un rol que poco a poco va a tomar fuerza. Fue una de las ponencias que tuvimos y la idea siempre es mejorar. Cuando uno está del otro lado, uno sabe lo que siente el jugador y lo que puede vivir. El jugador, cuando está en ese lado, quiere ganar y hacer las cosas bien, los dirigentes también”.

¿Por qué este cargo?: “Siempre tuve claro que no quería ser entrenador. Admiro mucho a las personas que escogen ese camino. Creo que tiene que haber cambios desde la cabeza y por eso me prepare para la parte administrativa. Con capacidad y conocimiento podemos mejorar muchas cosas. Si nosotros aun teniendo tantas dificultades competimos a nivel mundial y damos pelea, estoy seguro de que el día que encontremos mejoras seremos una potencia y tenemos como soñar. Croe que hace parte de un sueño”.

Sobre Marcela Gómez: “Marcela tiene ideas muy buenas. Me identifico en muchas cosas que en las que he podido conversar con ella. La idea es que América esté siempre en la parte alta y peleando en torneos internacionales, que es lo que tanto se sueña y se anhela, además de fortalecer las divisiones inferiores. Cada año tiene que estar América, Junior, Nacional, Millonarios en Copa Libertadores. Los grandes están llamados a ser protagonistas y es la única forma de que nuestro fútbol pueda crecer. Nuestra labor es la de conectar todas las partes”.

El objetivo en las contrataciones: “El jugador que viene a América tiene que saber a qué institución viene y el peso de la camiseta. Lo más importante es ser asertivo a la hora de contratar a alguien. Es un 360, donde 180 es el ser y después lo otro que es la parte técnica, mental y táctica. Necesitamos personas que fortalezcan a un proyecto. Al final, las instituciones quedan y las personas pasan, pero es importante lo que cada persona que ha estado le va dejando a la institución”.

