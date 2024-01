Escándalo en el Napoli por Victor Osimhen y un agente: “Eres basura, me avergüenzas”

Khvicha Kvaratskhelia junto a Victor Osimhen en el SSC Napoli. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images) / Stefano Guidi

Gran escándalo en el fútbol italiano por cuenta de las dos figuras más importantes del Napoli: Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el nigeriano Osimhen lanzó fuertes insultos contra el agente de Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, debido a que este filtró indirectamente su supuesto fichaje al fútbol de Arabia Saudita para mediados del 2024. La noticia se da justo cuando el goleador africano venía de haber firmado su renovación con el vigente campeón italiano.

Jugeli, también exfutbolista georgiano, dio una entrevista para el medio ‘Sport1 Georgia’ en la que se refirió, en primera medida, a que su representado tiene la voluntad de tener un mayor éxito en la élite del fútbol y por ello no aceptaría “ni por mil millones de euros” una oferta desde Medio Oriente, a diferencia de Osimhen.

“El Napoli aumentó el contrato de Osimhen, pero Khvicha no aceptaría un traspaso a Arabia Saudita incluso si le ofrecieran mil millones de euros. Probablemente aceptaría jugar con el Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona o Manchester City. Khvicha tiene la voluntad y objetivos diferentes: quiere tener éxito y ya lo está logrando”, sentenció.

Más adelante, el agente reconoció que a pesar de tener varias ofertas de clubes importantes, por lo pronto es consciente de que tiene contrato con el equipo del sur de Italia y por ello lo respetará.

“Quienes saben de fútbol estarán de acuerdo conmigo en que Kvaratskhelia no tiene límites y solo puede mejorar. He tenido contacto con muchos clubes, pero ¿De Laurentiis lo dejará ir? de momento tenemos un contrato. Khvicha es un jugador excepcional y está entre los tres mejores jugadores del mundo. Ningún equipo diría que no a la idea de tenerlo en el equipo”, concluyó.

Caliente respuesta de Osimhen

Al generar un revuelo las declaraciones de Mamuka Jugeli, la furiosa respuesta de Victor Osimhen no se hizo esperar. Este miércoles 10 de enero, el reciente ganador del Balón de Oro africano subió una historia a su cuenta de Instagram con un mensaje directo al agente.

“Querido Jugeli, eres basura. Me avergüenza tu razonamiento, idiota. Mantén mi nombre fuera de tu boca”, dice el texto del jugador, que por cierto se encuentra concentrado con su seleccionado nacional para afrontar la Copa Africana de Naciones, la cual se disputará entre el 13 de enero y el 11 de febrero.

Osimhen se ve pues envuelto en otra polémica. Vale recordar que la renovación del jugador se vio truncada varios meses debido a los desacuerdos entre su agente y el presidente Aurelio De Laurentiis. Se habló de rebeldía, burlas de un lado al otro e incluso que su deseo era irse gratis en verano de este año, razón por la cual se puso en duda su continuidad en el primer equipo. Al final su salario incrementó exponencialmente, al igual que el valor de su cláusula de rescisión, y terminó sellando su firma en la renovación.