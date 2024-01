Después de 15 días, inició proceso para retirar carrotanque incinerado en la vía al llano

Bogotá D.C.

En diálogo con Caracol Radio, el ingeniero Fernando Castillo, director de operaciones de Coviandina, confirmó que 15 días después del accidente en el túnel Quebrada Blanca en la vía Bogotá - Villavicencio este 10 de enero la Empresa Transportadora responsable del camión incendiado entregó los protocolos para retirar este vehículo.

“La consecuencia del siniestro no es responsabilidad del concesionario. Hasta el día de hoy la empresa transportadora entregó el protocolo de trabajo seguro que es la herramienta para retirar el vehículo. Ahora estamos evaluando esa información, para que ellos puedan entregar ese tema” explicó el ingeniero Castillo.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura el vehículo aún conserva 10 galones de combustible y por motivos de seguridad, se debe implementar un protocolo de limpieza tanto para el manejo del nafta, como para el retiro del vehículo, teniendo en cuenta que persiste la caída de material en el túnel.

”El mismo procedimiento para el ingreso de las grúas debe ser evaluado por ellos para no poner en riesgo la seguridad de los trabajadores. No es que no se haya querido retirar el vehículo, el túnel tuvo desprendimientos días posteriores al incendio. Eso se llama el despacho o pérdida de capas que se han venido cayendo en algunos lugares del túnel” indicó el ingeniero.

De acuerdo con Coviandina, se tiene que evaluar el desmonte de la estructura, el cabezote y remolque.

“Con el incendio, se consumieron las llamas y se tiene que evaluar cómo retirar los vehículos. No es una atención de un accidente convencional. El hecho de que no se haya retirado el vehículo no implica que no se estén presentado atraso en la rehabilitación de la vía” indicó el ingeniero.

Según Coviandina, la carretera se abrirá cuando se hayan realizado todos los estudios para garantizar la seguridad de los usuarios.

“Lo más responsable y prudente es esperar a la ejecución de los trabajos. Hace unos años hubo un accidente similar y la vía se abrió después de tres meses. La verdad es que el daño que sufrió el túnel en ese momento, fue de menor magnitud que la que tenemos en este momento por eso pensamos que puede ser de una duración mayor” indicó el ingeniero a Caracol Radio.