Concejal de Cali del Partido Conservador denuncia amenazas de muerte

Cali

El edil del Partido Conservador Marlon Andrés Cubillos, dio a conocer en plenaria del Concejo los detalles de las amenazas que recibió en las últimas horas a través de mensajes de whatsapp.

Cubillos, expresó que durante su campaña ya había sido objeto de intimidaciones y su vehículo personal había sido afectado. Denuncia que hizo formalmente en su momento ante las autoridades correspondientes.

El concejal manifestó, que los mensajes llegaron después de una de las visitas que hizo a Altos de Santa Elena, donde adelanta un trabajo social con la comunidad, en el cual aseguran que lo están siguiendo y que podría terminar como el concejal de Tuluá Eliecid Ávila. “Hoiga consejal no se este metiendo dinde no lo an yamado porque sabemos sus monbimientos en altos de zanta helena y pisamos estamoz pendiente de uste y sus movimiento y si cige metiendo ayí ya está su cajón como le paso al sapo concejal de Tuluá”.

El mensaje, según describió el concejal, venía con una foto que fue tomada en diciembre durante una festividad en el corregimiento de Navarro, allí se observa como un circulo encierra su imagen y una flecha se conecta con un dibujo de un ataúd, una lápida y flores, dejando claro una amenaza de muerte.

Marlos cubillos dejó claro que no va a salir corriendo y que espera la respuesta por parte de la Policía que investiga el número y la procedencia de la amenaza.

A su vez, el edil manifestó que si las amenazas tienen que ver con su partido, él seguirá llevando con orgullo la bandera del conservatismo “si es algo en contra del Partido Conservador, que está viviendo una persecución sin antecedentes en Tuluá, donde está bajo amenaza el alcalde de esta localidad, Gustavo Vélez, y que ya cobró la vida del concejal Eliecid Ávila, les quiero notificar que no vamos a salir corriendo y que ya se envió ese mensaje a la Policía Metropolitana para que haga las respectivas investigaciones”.