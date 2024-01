Con Caracol Radio infórmese de lo que ocurre en la 67 Feria de Manizales: sexto día

Manizales

Las puertas de la Feria de Manizales en su edición 67, continúan abiertas para disfrutar de las diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas, además de las artesanías empresariales y por supuesto, de eventos musicales como es el caso de Un Tango por Manizales entre otros.

Miércoles 10

2° Encuentro de Golf Feria de Manizales

EVENTO GRATUITO

Bosque Popular El Prado

Horario: 6:00 A.M. A 5:30 P.M.

Miércoles 10

Circuito Ciclístico

EVENTO GRATUITO

Lugar : Av. Santander- Universidad Católica - Plaza 51

Horario: 7:00 A.M A 12:00 P.M

Miércoles 10

«La Fiebre de los Autos Locos» Carros de Balineras – Triciclos – Sillas de Ruedas – Patinetas

EVENTO GRATUITO

CAI Chipre - La Francia

Horario: 7:00 A.M. - 9:00 A.M.

Miércoles 10

Torneo de Billar Feria de Manizales

EVENTO GRATUITO

Coliseo Menor (Salón Combate)

Horario: 8:00 A.M. - 9:00 P.M.

Miércoles 10

Seven Leages Caldas Fútbol 7

EVENTO GRATUITO

Parque el Arenillo

Horario: 8:00 A.M. - 8:00 P.M.

Miércoles 10

Torneo Infantil de Fútbol Feria de Manizales

EVENTO GRATUITO

Cancha Aranjuez y Cancha Baja Suiza

Horario: 8:00 A.M. A 6:00 P.M.

Miércoles 10

Torneo de Fútbol Femenino

EVENTO GRATUITO

Cancha Baja Suiza - Cancha auxiliar

Horario: 8:00 A.M. A 6:00 P.M.

Miércoles 10

Baloncesto 3*3

EVENTO GRATUITO

Unidad Deportiva Palogrande

Horario: 8:00 A.M. - 4:00 P.M.

Miércoles 10

Torneo Campeón de Campeones Feria de Manizales

EVENTO GRATUITO

Canchas Sintéticas Luis Fernando Montoya - Cancha U de Caldas

Horario: 8:00 A.M. A 12:00 P.M.

Miércoles 10

¡Viva el Arte! ¡Viva la Feria! Expoarte Manizales

EVENTO GRATUITO

Salas Cumanday y Olimpia - Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 9:00 A.M. A 7:00 P.M.

Miércoles 10

Tercera Feria de las Artes de Manizales en alianza con el Museo de Arte de Caldas y Manizales Biocultural

EVENTO GRATUITO

Museo de Arte de Caldas (Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores)

Horario: 9:00 A.M A 6:00 P.M

Miércoles 10

Feria popular, artesanal y microempresarial

EVENTO GRATUITO

Plazoleta Palacio de Bellas Artes, Barrio Chipre

Horario: 9:00 A.M. - 9:00 P.M.

Miércoles 10

XV Exposición Taurina «Luces y Sombras»

EVENTO GRATUITO

Salón Picasso Hotel Carretero

Horario: 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

Miércoles 10

Feria Artesanal de Manizales: Exposición Nacional e Internacional de Artesanías

EVENTO CON COBRO DE BOLETERÍA

Centro de Ferias y Exposiciones Expoferias

Horario: 10:00 A.M. - 8:00 P.M.

Miércoles 10

Carpa al Son que me Toquen Hobby Festival «Aficiones y Experiencia» Granja Interactiva, Vehículos Réplica de Película, Museo de Curiosidades. Muestra Comercial, Feria Gastronómica

EVENTO CON COBRO DE BOLETERÍA

Centro de Eventos Manizales, 400 metros Adelante de laTerminal Nuevo, Entrada a Villamaría

Horario: 10:00 A.M. A 8:00 P.M.

Miércoles 10

XIII Encuentro Cultural Bandistico feria de Manizales

GRATUITO

Plaza de Bolívar

Horario: 10:00 A.M. A 12:00 M.

Miércoles 10

La Nación Gamer 2024

EVENTO GRATUITO

Estación del Cable Camino de la Palma - Frente a Converry

Horario: 10:00 A.M. A 5:00 P.M.

Miércoles 10

Los niños están de Feria – MagicLand: Una aventura de fantasía

EVENTO GRATUITO

Ecoparque Los Yarumos

Horario: 10:00 A.M. A 5:00 P.M.

Miércoles 10

Desfile traje de baño Candidatas participantes al Reinado Internacional del Café, edición 52º

EVENTO CON BOLETERÍA

Termales del Otoño

Horario: 10:00 A.M. A 12:00 P.M.

Miércoles 10

Mercado del Artesano

EVENTO GRATUITO

Pasaje Fundadores - Contiguo al Teatro Fundadores

Horario: 11:00 A.M. - 8:00 P.M.

Miércoles 10

Fondas y Arriería: Almuerzo y programación familiar

EVENTO GRATUITO

Lote detrás del colegio INEM

Horario: 11:00 P.M. A 4:30 P.M.

Miércoles 10

Museo del Ron

EVENTO GRATUITO

Bulevar Niza - Sector Milán

Horario: 12:00 M. - 10:00 P.M.

Miércoles 10

Entrega de llaves a las candidatas del Reinado Internacional del Café edición 52° – Entrega del cordón de la Feria «Mario Vélez Escobar»

EVENTO CON BOLETERÍA

Termales del Otoño

Horario: 12:30 P.M. A 2:30 P.M.

Miércoles 10

XIV Feria de Arte Corporal

EVENTO GRATUITO

Avenida Santander N° 54 - 96 Sector el Triángulo

Horario: 2:00 P.M. - 10:00 P.M.

Miércoles 10

Festival de Orquestas

EVENTO GRATUITO

Media Torta de Chipre

Horario: 2:00 P.M. - 11:00 P.M.

Miércoles 10

Motocross, Enduro y Moto Área 2024

EVENTO GRATUITO

Cancha Barrio La Asunción

Horario: 3:00 P.M. - 10:00 P.M.

Miércoles 10

Cine en Ferias Infantil

EVENTO CON COBRO DE BOLETERÍA

Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 3:00 P.M. A 5:00 P.M.

Miércoles 10

Temporada Taurina segunda corrida: Luis Bolívar, José Arcila y Román

EVENTO CON COBRO DE BOLETERÍA

Plaza de Toros

Horario: 3:30 P.M. - 6:30 P.M.

Miércoles 10

Fiesta NARP- Artista Mamba Negra

EVENTO GRATUITO

Parque Ernesto Gutiérrez

Horario: 4:00 P.M. - 11:00 P.M.

Miércoles 10

Copa Nacional de Futsal Feria de Manizales 67°

EVENTO GRATUITO

Cancha Barrio Las Colinas

Horario: 4:00 P.M. - 9:00 P.M.

Miércoles 10

Visita de las candidatas del Reinado Internacional de Café edición 52° al Centro Comercial Sancancio

EVENTO GRATUITO

Centro Comercial Sancancio

Horario: 4:45 P.M. A 6:00 P.M.

Miércoles 10

Cine en Ferias

EVENTO PARA MAYORES DE EDAD

Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 5:00 P.M. A 7:00 P.M.

Miércoles 10

Fondas y Arriería 2024 Noche Vallenata – Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato

EVENTO CON COBRO DE BOLETERÍA. EVENTO PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Lote detrás del colegio INEM

Horario: 6:00 P.M.- 2:00 A.M.

Miércoles 10

Superfonda Aguardiente Amarillo

EVENTO CON COBRO DE BOLETERÍA. EVENTO PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Centro de Eventos Ópera - Sector Milán

Horario: 7:00 P.M. - 2:00 A.M.

Miércoles 10

Carpa al Son que me Toquen Festival de Reggaeton con Yelsid, Yo me llamo Don Omar y yo me llamo Karol G

EVENTO CON COBRO DE BOLETERÍA. EVENTO PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Centro de Eventos Manizales, 400 metros Adelante de laTerminal Nuevo, Entrada a Villamaría

Horario: 7:00 P.M. - 2:00 A.M.

Miércoles 10

Noche Juvenil: Yandar y Yostin, Golpe a Golpe y Andy Rivera

EVENTO GRATUITO

Plaza de Bolívar

Horario: 7:00 P.M. - 12:00 A.M.

Miércoles 10

La Feria en tu Barrio Artista: Los de Yolombó

EVENTO GRATUITO

Barrio San Sebastián

Horario: 7:00 P.M. - 11:00 P.M.

Miércoles 10

Festival Folclórico

ENTRADA GRATUITA CON BOLETERÍA

Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores

Horario: 7:00 P.M. A 9:00 P.M.

Miércoles 10

Juegos Piromusicales

EVENTO GRATUITO CON BOLETERÍA

Estadio Palogrande

Horario: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.

Miércoles 10

Carpa Olé Tony Vega, Cheo Andujar y Rafu Wagner

EVENTO CON COBRO DE BOLETERÍA. EVENTO PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Sector Homecenter

Horario: 8:00 P.M. - 2:00 A.M.

Miércoles 10

Cena de las Candidatas participantes al Reinado Internacional del Café, edición 52ºRestaurante Giovanni

EVENTO ABIERTO AL PÚBLICO

Restaurante Giovanni

Horario: 8:30 P.M. -10:30 A.M.