‘Tren’ Valencia: “Amo a Santa Fe, pero me deleito viendo jugar a Millonarios, los admiro”

La muerte del histórico jugador alemán Franz Beckenbauer ha conmovido el mundo del fútbol y ha generado todo tipo de reacciones a lo largo del mundo, uno de los jugadores colombianos que compartió vestuario con él fue Adolfo el ‘Tren’ Valencia, quien estuvo presente en el VBar Caracol de este lunes 8 de enero, allí el ex jugador de Santa Fe y del Bayern Múnich se refirió a su relación con el alemán y el presente del fútbol colombiano.

¿A qué se dedica ahora?: “Ahora tengo una escuela, trabajo con muchachos y estamos en la búsqueda de los mejores jugadores. Estamos en Mosquera, nos prestaron los campos, trabajamos toda la mañana, son pelados de 17 a 19 años, acá nos centramos es en buscarle la posibilidad a los muchachos para que sean profesionales, hemos avanzado y tenemos varios contactos, hay unos empresarios en España, Portugal y Ecuador”.

¿Cómo era Beckenbauer?: “Franz era una excelente persona, desde que llegué la Bayern Múnich me dijo que me estaban siguiendo, la contratación se dio en un partido ante la Selección de Francia y yo hice los tres goles con los que ganamos 1-3 en Martinica, allí fue cuando el equipo alemán decidió ficharme”.

¿Cómo era dirigiendo al equipo?: “Beckenbauer era muy claro, a él le habían hecho una apuesta de $500.000 dólares el anterior DT, que decía que no quedaba campeón con el equipo, sin embargo, él ganó el título y se convirtió en el mejor del mundo, porque él manejaba muy bien el grupo, consiguió una casa para nosotros, donde pudiéramos compartir desayuno, charlas y demás, a mí me decía que jugara como lo hacía en Colombia y en Santa Fe”.

“Él no permitía celulares en la pretemporada, era un equipo muy importante y Franz aportaba carácter y mucha seriedad, eso es algo que debemos aprender los jugadores y entrenadores actuales, si a uno le pagan bien hay que respetar al club, hay que tener responsabilidad y seriedad, eso me llevo a mí a anotar catorce goles en ese torneo en el que fuimos campeones”.

¿Es verdad que tenía una condición física baja?: “Él nos exigía mucho, fue un mes completo de pretemporada y nos ponía a entrenar fuertemente, yo fui flojo para la parte física, pero, por ejemplo, cuando Pinto salió con esa recocha, ambos nos molestábamos con eso, les cuento una anécdota, a nosotros nos tocaba subir Monserrate y trotar desde la calle 34; yo no tenía mala condición física”.

¿Tenía alguna referencia del fútbol colombiano?: “Beckenbauer era el entrenador en los 90, cuando Freddy anotó el gol en el Mundial ante Alemania, él admiraba mucho al jugador colombiano, nosotros tenemos picardía como los argentinos”.

¿Qué opina del presente de Santa Fe?: “Mientras haya un buen ambiente en un equipo, nadie lo para, vea por ejemplo a Millonarios, yo quiero mucho a Santa Fe, es el club de mis amores, me lo dio todo, pero siempre admiré a Millonarios, yo me deleito viéndolo jugar, hace las cosas bien, la cuestión es fichar bien. Hace poco hablé con el doctor Méndez y le dije que había que contratar muchachos jóvenes, de 23 o 24 años, pero acá me dicen que ya son viejos y no”.

¿Cómo mejoraría el FPC?: “En Colombia hace falta un torneo sub-23 como lo había antes, con eso el fútbol colombiano va a crecer demasiado, un pelado de 23 todavía tiene 13 años más para jugar y rendir, sí, listo, que hay que enfocarse en jugadores de 18, pero a ellos aún les falta experiencia”.