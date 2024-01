Se estrena “Echo” en Disney+ y Star+

Llega a Disney+ y Star+, la serie Marvel Studios “Echo”, se trata de la primera producción del sello Marvel Spotlight, donde una solitaria chica se enfrenta el temido Kingpin, en su afán por escapar, realiza un viaje que la lleva a su hogar, donde debe enfrentarse a su propia familia y legado. Está protagonizada por Alaqua Cox como Maya López, junto con Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Zahn McClarnon, Cody Lightning y Vincent D’Onofrio quien vuelve a interpretar al villano Wilson Fisk, alias Kingpin. Los episodios de la serie están dirigidos por Sydney Freeland y Catriona McKenzie.

En “Echo” Alaqua Cox interpreta a Maya López y sobre su personaje en rueda de prensa dice, “Maya es una indígena sorda que tiene una familia biológica y una familia adoptiva, está tratando de reconectarse con su familia después de descubrir que su familia adoptiva, específicamente su tío, la traicionó. Entonces, regresó para reconectarse con su familia biológica y tratar de redescubrir una vida más complicada y profunda que la que vivió, entonces, espero que ella pueda aprender, y todos podamos aprender, cómo ella redescubrió a la familia”.

Hay varias escenas de acción, siendo muchas muy exigentes en “Echo”, sobre su preparación Alaqua comenta, “por suerte, crecí practicando diferentes tipos de deportes, además tengo un hermano mayor que me ayudó a ser más atleta, porque él es una persona muy atlética, así que luchamos mientras crecíamos, eso me endureció. Luego, cuando conseguí el papel, tenía un equipo de entrenamiento de especialistas, unos cinco días a la semana iba al entrenamiento y aprendí mucho también porque al crecer en los deportes, no había muchas acrobacias específicas, por lo que el entrenamiento de acrobacias era un mundo completamente nuevo para mí y pude aprender coreografías, golpes, peleas y esos movimientos específicos, eso fue muy divertido y también muy desafiante”.

Uno de los personajes “queridos” es Wilson Fisk alias Kingpin y Vincent D’Onofrio le da vida a lo que dice, “tuve la suerte de tener la oportunidad, comenzando con el programa de Netflix, con una escritura realmente buena para presentarlo, supongo, de una manera nueva, pero solo mi versión de lo que hicieron en los cómics originales y luego, ahora en “Echo” es simplemente mejor escritura y realmente no puedo hacer mucho más que aparecer. Entonces, la escritura está ahí y me da la oportunidad de presentar al personaje. Creo que, con “Echo”, es la primera vez que realmente siento que trajimos a Fisk a la historia de Maya, pero de una manera en la que creo que Fisk es mejor retratado, es muy similar a como era en la serie original y eso siempre es muy emocionante para mí, porque tiene una sensación más cruda y es una historia más emotiva conmigo y el personaje de Alaqua Maya y creo que ese tipo de tono es el adecuado para que mi personaje viva mejor”.

“Echo” se estrena este 9 de enero con todos sus episodios, en Disney+ y Star+. Se trata de la primera serie del sello Marvel Spotlight, la serie se centra en temas que no dependen de la continuidad más amplia del MCU, por lo que los espectadores no necesitan ver otras series de Marvel para entender la trama.