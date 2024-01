Conclusiones del consejo de seguridad departamental

Bucaramanga

Acaba de finalizar el primer consejo de seguridad departamental en la Sede Bucarica UIS en cabeza del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus con compañía de las principales autoridades y algunos alcaldes de la región donde dieron a conocer planes con componente social y ‘duro’.

#NoticiasDelDía | A esta hora se realiza consejo de seguridad departamental del que participan principales autoridades y alcaldes de la región. pic.twitter.com/Q2W2GntMNF — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 9, 2024

En primer lugar, mencionaron que se diagnosticará como están los profesionales que hacen la prevención de drogas en los colegios para fortalecerlos es decir, contratarán psicólogos y trabajadores sociales para que ayuden a mostrar que meterse en las drogas es perjudicial, y junto con la Policía Nacional y Fiscalía establecerán un plan la destrucción de ollas del microtráfico para convertir a una Santander libre de cultivos ilícitos. Según el gobernador, el departamento tiene aproximadamente 30 hectáreas de cultivos ilícitos y para no permitir que eso aumente, manifestó que los municipios que tengan coca sembrada no se les girarán recursos, a no ser que sean los de ley.

Habrá descuento del 15% para quienes paguen oportunamente el predial en Bucaramanga

En segundo lugar, harán una vez más una invitación al Presidente de la república, Gustavo Petro y al Ministro de Defensa para que acompañen en un consejo de seguridad en el departamento de Santander, debido a que las preocupaciones son las mismas (homicidios, conservación de vida y agua).

Medida de aseguramiento contra dos hombres que habrían disparado contra patrulleros

En tercer lugar, se utilizará la RAP (Región Administrativa y de Planificación del Gran Santander) que hay junto a Norte de Santander y Migración Colombia para que se tomen medidas en las que apoyen a los dos departamentos para solucionar el problema de la migración.

5 municipios de Santander en alerta por sequías

En cuarto lugar, se trabajará lo antes posible en los Centros Transitorios de Detención, idea del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán y que el gobernador junto a los alcaldes del Área Metropolitana están dispuestos a poner recursos ya que con esto libera unos 100 policías para que estén en las calles.

Menor de edad fue aprehendido por extorsionar a una conductora en Bucaramanga

En quinto lugar, la gobernación de Santander pondrá recursos para el propósito de una campaña publicitaria que combatirá la violencia y violencia intrafamiliar. Además, elaborarán el cronograma de consejos de seguridad departamental para todo el año, y se hará uno semanal en una provincia y uno mensual que se hará departamental.

Los Santos sin agua en su zona rural

Y para finalizar, implementarán sistema de drones y cámaras para apoyo a la inteligencia en barrios, veredas y carreteras las 24 horas para que sirva de material probatorio para la fiscalía; se hará gestión con el Ministerio de las TIC para colocar antenas donde hay señal muerta y colocarán inhibidores de señal en las cárceles de Santander para evitar extorsiones.