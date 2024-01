“Soy consciente de los riesgos de ser opositor”: Motoa sobre acusaciones de corrupción

Colombia

Luego de que Caracol Radio publicara el expediente que la Fiscalía General le remitió a la Corte Suprema de Justicia, y en donde son acusados un grupo de senadores de estar detrás de la desviación de una serie de contratos, desde el Departamento de Prosperidad Social, para favorecer sus intereses personales, el congresista de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, que es uno de los directamente mencionados, se defendió de las acusaciones.

“Años de rigor, trabajo y honestidad en el Congreso no se verán empañados por quienes sí han abusado de lo público. Así las cosas, notas inexactas, Fake News y declaraciones de un delincuente confeso que también expresó no conocerme, no me distraerán de mi rol como legislador, pues soy consciente de los riesgos de ser opositor y crítico de ciertos sectores políticos”, empezó diciendo el senador en sus redes sociales.

Por eso hizo un cuestionamiento público el congresista: “me pregunto ¿cuál organigrama? Nunca he pertenecido a las Comisiones Económicas del Congreso”, citando incluso el trino de Caracol Radio en donde se publica el organigrama que realizó la Fiscalía General de la Nación.

De hecho, pese a que Motoa pone en duda dicho organigrama, Caracol Radio reveló este expediente judicial en el que se le menciona; y por eso la Fiscalía ha compulsado copias a la Corte Suprema de Justicia. Motoa, según la investigación, ha realizado varias visitas al DPS.

Los otros congresistas mencionados, además del capturado Ciro Ramírez, son los senadores Miguel Barreto, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos y Juan Samy Merheg. Ellos, pese a que se les ha intentado consultar, no se han referido a los señalamientos.