Hallan irregularidades en la remodelación de parques en Bucaramanga

A pocos días de empezar mandato el alcalde Jaime Andrés Beltrán se reunió con su equipo de gobierno y pidió una inspección forense de las obras de remodelación de los parques de Bucaramanga, no solo por los atrasos presentado, también por irregularidades encontradas en el uso de materiales implementados en estos proyectos.

“Yo no voy a responder por las cosas que estoy encontrando porque mi labor como alcalde actual es denunciar. Hemos pedido una investigación forense a la Contraloría y que sean ellos mismos los que asuman las sanciones correspondientes. Al ingresas a la administración encontramos hechos que no nos cuadran. Tenemos obras con más de 9 meses de retraso, sobrecostos de $1.000 millones y lo que más preocupa es que no hay claridad de los materiales que usaron en estas obras”, indicó el alcalde.

Dijo que no hay recursos para terminar las obras, pero aun así confirmó que terminaría la remodelación de los parques como el Centenario, San Francisco, García Rovira y la plaza cívica Luis Carlos Galán con la expectativa de hacerle pagar estas demoras a los responsables de los retrasos. Esperando además los resultados de la investigación forense que solicitó.

“No solo el tema de atrasos, también el uso de materiales implementados para estas orbas. Deben ser los entes de control los que establezcan el camino a seguir. Los recursos no hay pero vamos a terminar las obras, y deberán pagar por los hechos que son materia de investigación”, agregó Beltrán.

Justo hoy el la alcaldía busca implementar un decreto para la protección de los parques y evitar la comercialización de drogas en estos espacios públicos. Esta ley regiría con el apoyo de 5 instituciones entre ellas Migración Colombia y el Icbf.