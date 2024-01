Centros vida y asilos de Bucaramanga llevan más de dos semanas sin recursos de la alcaldía

Bucaramanga

El convenio que tiene la alcaldía de Bucaramanga con los centros de atención al adulto mayor terminó el 17 de diciembre del 2023 y desde esa fecha cerca de 2.150 personas de la tercera edad resultaron afectadas por la falta de recursos.

Ludy Zapata, directora de uno de los 11 centros de bienestar del anciano que hay en la ciudad, le pidió al alcalde Jaime Andrés Beltrán agilizar la reunión con la Secretaría de Desarrollo y renovar el convenio lo más pronto posible; de este modo sostener a los adultos mayores que se atienden en los centros de atención.

A la cárcel presunto responsable de feminicidio de mujer venezolana en un hotel

“Han pasado 18 días y estamos atendiendo sin recursos. Entres las 11 instituciones hay Centros de Bienestar con 650 internos y Centro Vida tenemos 1.500 adultos mayores. La situación es delicada por la demanda de recursos. Con los aportes de la comunidad no ha sido posible solventar los gastos”, explicó la directora.

Ante la imposibilidad de poder comunicarse con la alcaldía, por el empalme de administración comenta que ha sido difícil concertar una fecha y tratar este tema lo más pronto posible.

Declaran calamidad pública por falta de agua en Barichara

“Por eso estamos convocando a las familias para que hagan un aporte económico de $400.000 para solventar los gastos”, agregó Zapata manifestando que ha sido complejo ese apoyo ya que desde años atrás las familias siempre se han desentendido en su mayoría de los cuidados que necesitan los internos. “Ellos necesitan ropa, implementos de aseo y cuidados médicos”.

#VIDEO | 11 instituciones dedicadas a la atención al adulto mayores en #Bucaramanga completan 18 días sin recursos por parte de la alcaldía.



El convenio terminó el 17 de diciembre y desde esa fecha más de 1.000 adultos mayores resultaron afectados por la falta de recursos. pic.twitter.com/SRdv616VgI — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 4, 2024

Dijo que por lo menos en su institución el 90 % de los internos presentan patologías delicadas, problemas de salud mental y discapacidades físicas. Incluso en su mayoría son abandonados allí. El año pasado fallecieron 20 adultos mayores y no cuentan con un seguro exequial ya que los cupos con la alcaldía son escasos.

Aún no hay un fallo que garantice los hallazgos fiscales en el HUS

Por ahora los centros vida han entrado en una encrucijada porque ni las familias dan un aporte y con la alcaldía se ve demorada la firma del convenio.

“Hemos intentando tener un acercamiento con la alcaldía para pedir ayuda en este sentido y estabilizar el manejo de las instituciones. De lo contrario nos veremos obligados a entregarlos y no a las familias porque no los quieres recibir, si no a la alcaldía”.