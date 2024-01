Rage Against The Machine anunció nuevamente su separación / Niels Van Iperen

El baterista de la banda Brad Wilk escribió en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que Rage Against The Machine no volverá a presentarse en vivo, ni reprogramarán sus show cancelados en el 2022. El comunicado lo hizo, según dijo, por comunicaciones de la prensa que aseguraban una reprogramación de los conciertos cancelados en Europa y Estados Unidos para este año.

La banda ya se había separado en el 2000 y 2011. Se habían reunido en el 2022 para hacer una gira por Estados Unidos y Europa, pero en medio de la gira el líder de la banda Zach de la Rocha se rompió el tendón de Aquiles y aunque intentaron continuar la gira, cancelaron los 18 conciertos restantes para que se recuperara.

En octubre de 2023 de la Rocha reapareció con la banda en un concierto en Los Ángeles en el que solamente cantó ‘Close Your Eyes (And Count to Fuck)’. Fue esta esporádica aparición lo que avivó los rumores de la reprogramación de los conciertos faltantes de la gira del 2022, e inclusive hubo medios de comunicación estadounidenses que aseguraron que podrían incluir nuevas fechas.

Con el anuncio del baterista no se ve cercana una reunión y es posible que no se vuelvan reunir, ya que, en su mensaje en redes aseguró que le hubiera gustado acabar la gira y les agradeció a todos los fans que los han apoyado a lo largo de los años.