José Mourinho aclaró los rumores que lo vinculan con la Selección de Brasil

El técnico portugués José Mourinho aseguró que su prioridad es renovar su contrato con la AS Roma, pese a que su nombre aparece en la prensa como uno de los entrenadores contactados por Brasil para hacerse cargo de la Seleçao.

“Brasil no me ha hablado directamente; he dicho a mi agente que no hable con nadie hasta que no sepa si la Roma quiere que continúe o no”, declaró el miércoles por la noche tras la victoria de su equipo frente a la Cremonese en octavos de final de la Copa de Italia (2-1).

“No creo en los rumores que colocan a otros entrenadores en este banquillo (de la Roma). Confío en la familia Friedkin (propietaria del club), no dudo de su honestidad (...) y no tengo ninguna razón para pensar que están negociando con otros entrenadores a mis espaldas”, añadió.

Mourinho, 60 años, llegó al banquillo romano en julio de 2021 y su contrato acaba el próximo 30 de junio. Con él, la Roma acabó en la sexta plaza de la Serie A en las dos últimas temporadas, ganó la primera edición de la Conference League en 2022 y disputó la final de la Europa League un año después (perdiendo contra el Sevilla).

Actualmente, la Roma ocupa la 7ª plaza del campeonato italiano, a 17 puntos del líder, el Inter. Desde hace varias semanas, como reiteró el miércoles por la noche, el técnico portugués ha criticado la calidad y la composición del plantel que tiene en la Roma, algo que enoja a los propietarios estadounidenses de la entidad.

El mánager general de la Roma, el también portugués Tiago Pinto, anunció el miércoles que dejará a principios de febrero el puesto que ocupa desde 2021. Su marcha es considerada por muchos como una victoria para Mourinho, que no tenía buena conexión con su compatriota.

Por su parte, la selección brasileña atraviesa una de las situaciones más graves de su historia: ocupa la sexta plaza en el clasificatorio sudamericano para el Mundial 2026 y el italiano Carlo Ancelotti, llamado a ser el seleccionador a partir de julio, renovó hace unos días su contrato con el Real Madrid hasta 2026.