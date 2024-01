Exfutbolista del Torino y una crítica constructiva a Duván Zapata

Duván Zapata se enfrenta a la presión de demostrar que merece el lugar que hoy ostenta en el Torino. Tras la victoria 1-0 ante Empoli, en la que el colombiano anotó el gol de la victoria, Iván Juric elogió el rendimiento que ha demostrado en las últimas fechas.

“Es un honor entrenar a un jugador así”, fueron las palabras del director técnico, quien destacó los tres tantos que anoto en tres partidos consecutivos. Desde su llegada al club, el pasado 1 de septiembre, ha participado de 17 encuentros en la Serie A, donde ha convertido 5 tantos y a participado en una jugada de gol.

Sin embargo, a pesar de estos números, no ha sido suficiente para ubicar al club en la parte alta de la tabla de la Liga italiana. Ante la urgencia que enfrentan de sumar la mayor cantidad de puntos, la falta de gol es mortal para el cumplimiento de los objetivos del conjunto italiano.

Ante esta realidad, Stefano Sorrentino, exportero de Torino, habló sobre el tema y aunque defendió el trabajo que han realizado los atacantes, afirmó que el delantero Tricolor podría dar más en la cancha. Molesto mencionó que, en la primera parte de la temporada, no marcaron lo suficiente. Hasta el momento son el segundo equipo menos goleador, únicamente superado por Emili que suma 10 goles.

“Ahora necesitamos goles. Si quieres intentar hacer algo grande, tienes que marcar, no puedes ser el equipo que menos lo ha conseguido después de Empoli. El sprint debe realizarse delante de la portería. Pero vamos, no hay que echarle la culpa a los delanteros, aunque Zapata y Sanabria puedan dar más, lo cierto es que faltan los goles de todos los demás, desde los centrocampistas hasta los laterales y los defensores”, señaló Sorrentino.

El futbolista de 32 años, ha manifestado su satisfacción hacia el nivel que ha conseguido desarrollar desde su arribo al club. “Estoy emocionado. Desde que yo llegué aquí me han hecho sentir importante. Han pasado cosas, que no me han dado el valor que merecía. Pero llegué aquí y rápido me han dado el cariño y aunque hay días difíciles, estoy superándolo”, comentó luego del doblete ante Atalanta y el golazo al Roma.

Previo a la decimonovena jornada, el equipo se ubica en la décima casilla con 24 puntos y una diferencia de -3 goles. A 21 unidades del Inter que se posiciona en lo más alto de la tabla. Tendrá entonces que iniciar este 2024 con mejores resultados, por lo que espera conseguir su primera victoria del año el próximo domingo 7 de enero, en el duelo ante Napoli en el Stadio Olimpico Grande Torino.