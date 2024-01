Exministro Lucena resta responsabilidad al Gobierno Duque en retiro de los Panamericanos

Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, aseguró en diálogo con 6AM Hoy por Hoy que los incumplimientos en los pagos a la Organización Deportiva Panamericana, que terminaron en el retiro de la sede de las justas para el 2027, iniciaron en el Gobierno Duque. La adjudicación del contrato fue en mayo del 2021 y ahí la capital del Atlántico cumplió con la primera cuota, pero la segunda estaba fijada para finales de julio del 2022.

Ante las palabras de Solano, posteriormente, el primer ministro del Deporte en la historia de Colombia, Ernesto Lucena, aclaró la situación de ese pago que no se hizo cuando el encargado de la cartera era Guillermo Herrera, quien lo sustituyó en el cargo y ahí estuvo entre el 23 de julio del 2021 y el 7 de agosto del 2022, cuando se posesionó el Gobierno Petro. Justamente, por esta razón del empalme, fue que no se efectuó el segundo pago.

“Hay que hacerle claridad al país. La promesa de contrato se firma el 31 de mayo del 2021, ahí como constan los documentos, hasta final de año del 2021, los pagos eran de 2.500.000 dólares por la sede, es decir, Barranquilla, los giros todos por la ciudad”, inició explicando Lucena.

Luego, se refirió a la prórroga que pidió el ministro Herrera por el tema del empalme que se estaba haciendo: “El primer pago de Gobierno debía hacerse el 30 de julio de 2022. El ministro Guillermo Herrera, entendiendo que entraba el nuevo Gobierno, les dice (a Panam Sports) que están a 7 días del cambio de Gobierno, les dice que les dé una prórroga para no llegar con un pago tan alto. Más que un incumplimiento, fue una cuestión de respeto con el Gobierno entrante de explicar los pagos y después con la ministra Urrutia se le explicó que había que hacer los pago y ahí empieza el proceso con los Panamericanos”.

Por su parte, manifestó que por más que hubiera un acuerdo de ese pago, la intención no era generar conflicto en el empalme por un pago tan alto. “En la práctica, cuando se empieza un empalme, y así se habló con Panam y lo entendieron, no es que se genera un incumplimiento, sino que se iba a generar el pago en los próximos días con el Gobierno entrante. Hubo una prórroga de octubre (2023) y se pasó para diciembre, la organización entiende las dificultades de los países cuando hay cambios de Gobierno y de alguna manera, así se ha manejado la relación con Panam, pero yo no hablaría de un incumplimiento, porque siempre se ha tenido comunicación constante con Panam Sports”.

Finalmente, no se atrevió a señalar responsables directos, pero en su cargo de Defensor del legado para la protección del derecho al deporte de la Defensoría del Pueblo, se encuentran adelantando investigaciones tras el retiro de la sede de los Juegos Panamericanos.

“Yo hoy por el cargo que ostento público, desde el día de ayer estamos haciendo requerimientos al Ministerio para saber qué sucedió y poner en conocimiento de autoridades. Acá hay responsabilidades, habrá que ver qué pasó con Barranquilla y ver qué ha ido pasando en el Ministerio del Deporte, pero no puedo poner medallas”, concluyó.