Aberrante caso de maltrato animal en Boyacá

Comunidad de Cuítiva en Boyacá, alertó a las autoridades sobre los chillidos que empezaron a escuchar, provenientes de un lote baldío en zona rural de ese municipio, al llegar al lugar, la Policía Ambiental descubrió un aberrante caso de maltrato, se trataba de cuatro cachorritas que habían sido enterradas vivas.

Sindy Jauregui, directora de la Fundación Dejando Huella y defensora de animales, le relató a Caracol Radio, cómo se registró el dramático hallazgo.

“En el municipio de Cuítiva recibimos el reporte de la Policía Nacional donde la comunidad llama para que por favor acudan, porque encontraron cuatro perritas que no tienen más de cinco días de nacidas, en un terreno baldío, metidas entre una bolsa con unas piedras encima, el reporte lo hace una vecina que dijo que los perritos estaban llorando sin descanso, eso fue lo que alertó y les salvó la vida porque estaban debajo de las piedras, de unas matas, enterradas entre la bolsa vivas”, explicó.

#Video |Aberrante caso de maltrato animal. En Cuitiva fueron enterradas vivas 4 cachorritas recién nacidas, la @PoliciaBoyaca logró rescatarlas y permanecen a cargo de la Fundación Dejando Huella para su protección y recuperación. Si usted quiere adoptar comuníquese 3138936193 pic.twitter.com/F5EadAlPSW — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 4, 2024

Según Sindy, las cachorritas ya se encuentran bajo su cuidado y en próximos días serán valoradas por un veterinario.

“Las cachorritas están bien, ya comieron, se les está suministrando una fórmula especial para cachorros, están muy activas dentro de lo que cabe, no han abierto los ojos, no se les ha quitado su cordón umbilical, hay que recordar que este cordón normalmente se quita a los cuatro o cinco días de nacidas y lo hace la mamá, lo que nos confirma que seguramente hacía muy poco habían nacido (…) el día viernes las llevaremos a la revisión veterinaria para descartar que haya alguna fractura y por el momento por que son tan bebés no se pueda evidenciar”, indicó.

Para finalizar, la animalista confirmó que este tipo de prácticas desafortunadamente son frecuentes en el departamento, especialmente en zonas rurales.

“En los municipios todavía tienen la idea de que las perritas no deben vivir, es algo que se vive a diario en todas las veredas y tristemente las hembras son las que sufren, es más frecuente en muchos municipios donde no se hacen esterilizaciones masivas y donde la gente no está de acuerdo con las esterilizaciones, entonces es muy difícil saber quiénes son los responsables”, señaló.

Desde la Fundación habilitaron un teléfono de contacto para que los ciudadanos interesados en adoptar cualquiera de estos animalitos. 313 8936193.