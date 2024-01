En Cúcuta continúa vigente pico y placa del 2023

Cúcuta

Con la llegada de un nuevo año y una nueva administración, los conductores esperan conocer cuál será el futuro del pico y placa en la ciudad de Cúcuta. Caracol Radio confirmó que se mantiene vigente la medida que venía aplicándose durante los últimos meses del 2023.

Aún no se conoce cuál será el futuro de esta medida. No hay mucha información en cuanto a las restricciones y no se conoce cuales serán los últimos dígitos de las placas, o los horarios que regirán a partir del 2024.

Jorge Rojas dijo a Caracol “uno como conductor no sabe, nadie le dice nada a uno. Y si vienen a colocarle una multa a uno nadie responde por la falta de orientaciones”.

Ester García dijo “pues hasta mejor que se mantenga como antes. Así ya estamos informados y no hay que hacer modificaciones a nuestros días y tenemos claro todo”.

Jenifer Díaz destacó que “el problema es que inicien los operativos y nos pongan a correr a nosotros. Esperamos que esto no sea aprovechado por las autoridades para hacer su agosto”.

Por ahora, no se tiene información sobre las nuevas medidas. Pero la administración de Jorge Acevedo en comunicación con Caracol Radio, viene informando que están trabajando para ofrecer mayor información al respecto.